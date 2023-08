Fratar u propovijedi zgrozio javnost izjavom o migrantima pa s ispričao: 'Žalim zbog toga'

Fra Mate Vincetić održao je skandaloznu propovijed povodom proslave Mlade nedjelje 20. kolovoza u župi sv. Marka Evanđelista na Plehanu u Bosanskoj Posavini u kojoj je istaknuo kako su izbjeglice došli na naše prostore, "a onda oni bezočno, drsko, bezobrazno i bezobzirno dođu i kažu ja sam musliman moraš mi dati hranu koju ja hoću da jedem".

O fra Mati Vincetiću i njegovoj kontroverznoj propovijedi pisali su inače austrijski i njemački mediji, među njima i službeni portal Katoličke crkve u Njemačkoj, "katholisch.de", a nakon što su se Vrhbosanska nadbiskupija i Franjevačka provincija Bosne Srebrene munjevito brzo ogradili od njegovih riječi, fra Vincetić je sutradan uputio ispriku za "teške riječi" i "nespretne primjere" koje je koristio protiv migranata. Fra Vincetić je inače vojni kapelan u Republici Hrvatskoj i župni vikar spomenute župe.

- Iskreno se ispričavam svima koji su moje riječi iz isječka navedene propovijedi doživjeli kao povredu vjerskih i drugih ljudskih osjećanja. To nije nikako i nipošto bila nakana ove moje propovijedi, pa tako niti u javnosti prikazanog isječka. Tumačeći, naime, Kristove 'teške riječi' upućene jednoj ženi poganki u evanđelju pročitanom toga dana, i sam sam nažalost uzeo 'teške riječi' kao i nespretan i nesretan primjer u pokušaju suvremene kontekstualizacije razumijevanja Kristova doba i vremena. Duboko žalim zbog toga ako su ove moje 'teške riječi' i nespretan primjer izazvale povredu vjerskih i ljudskih osjećaja kod pripadnika drugih vjera, vjeroispovijesti ili nevjernika… - stoji u priopćenju fra Vincetića.

Podsjetimo da je tražio od izbjeglica da se odreknu svoje vjere kako bi dobili hranu.

- Ostavi se svog Boga, priznaj vjeru u pravoga Boga, pa ćemo ti onda dati sve. Dobit ćeš sve ono što i mi imamo - rekao je između ostaloga fra Vincetić.

"Isus je pomagao svima…"

Munjevito brzo se Vrhbosanska nadbiskupija ogradila od fra Vincetićeve propovijedi. U priopćenju za javnost su napisali kako Vincetićeve riječi nisu u skladu s crkvenim naukom:

- Način na koji je u tom isječku tretirana tema migracija te u tome kontekstu i pripadnici druge religijske zajednice nije u skladu s naukom Katoličke crkve ni s onim što ona, kako na općoj tako i na mjesnoj razini, provodi u svom djelovanju. Isus je pomagao svima i, kako donosi evanđelje po Mateju, poistovjetio se sa svakim čovjekom koji je u potrebi kad je kazao: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni' (Mt 25,34-36) - naveli su u priopćenju.

Reagirali iz Franjevačke provincije

- Fra Matine stavove u dijelu objavljene propovijedi o migrantima muslimanske vjere i o pravovjernosti koja se temelji isključivo na (ne)blagostanju, smatramo kršćanstvu protivnima, a duhu franjevaštva, na poseban način višestoljetnom djelovanju bosanskih franjevaca, sasvim stranima - naveli su franjevci u priopćenju.

- Napominjemo da Crkva na braću muslimanske vjere gleda s iskrenim poštovanjem (Nostra aetate, 3), a migrante, u svjetlu svetopisamskog, napose Isusovog nauka, smatra svojom braćom i sestrama kojima kršćani duguju ne samo poštovanje nego i konkretnu pomoć. Isusova Radosna vijest, napose njegove zapovijedi ljubavi i milosrđa koje životom želimo ostvarivati, u suprotnosti su s bilo kakvim, osobito ne nasilnim, osvajanjem i suprematskim, odnosno prozelitskim djelovanjem… […] Zato uz iskrenu ispriku svima koje su poruke našega fra Mate Vincetića povrijedile, napose pripadnicima muslimanske vjere i migrantima koje su nepravedne strukture svijeta i ljudska bešćutnost pokrenule na put u neizvjesnost i nepoznato, napominjemo da ćemo se, u duhu Evanđelja, sv. Franje i tradicije bosanskih franjevaca nastaviti zalagati za mir i dobro među svim ljudima, koje pozdravljamo upravo ovim franjevačkim pozdravom: Mir i dobro! - piše u objavi na web stranici Franjevačke provincije.

Marko Vučetić: Vjera je ovom fratru oružje koje pokorava…

Teolog i filozof Marko Vučetić komentirao je na svom Facebook profilu cijelu kontroverzu oko fra Vincetića i njegove propovijedi:

- Fra Mato Vincetić poziva migrante da se odreknu svoga boga i svoje vjere i da prihvate njegovog boga, a riječ je, navodno, o Isusu Kristu. Vjera je ovom fratru oružje koje pokorava i ucjena koja ponižava. Nažalost, njegovi stavovi nisu iznimka. Ovoga smo se nagledali i naslušali. Vatikanski ugovori su vjeru deformirali i pretvorili je u gramzljivi, ratnički, ucjenjivački i nezasitni entitet. Bog koji traži da mu se pokloniš ako ne želiš umrijeti od gladi je zadnja hulja. Svećenik koji od ubogog čovjeka traži da se, u zamjenu za hranu i gostoprimstvo, odrekne svoga boga je bešćutna, prežderana hulja - napisao je Vučetić na Facebooku.