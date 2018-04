Fratar u šoku: 'Nisam nikoga zlostavljao, imam 78 godina...'

Skandal oko navodnog kaznenog djela zlostavljanja maloljetnika u samostanu Svetog Frane potresao je Split. Iz splitsko-makarske nadbiskupije poslali su priopćenje u kojem navode da su suspendirali jednog klerika zbog mogućeg kaznenog djela, te da je Ordinarij imenovao suca istražitelja i bilježnika koji su dobili zadatak da se raspitaju o prijavi. No, nisu naveli o kojem se kaznenom djelu radi, a detalje nisu željeli komentirati. Ipak, neki mediji su objavili da je navodno riječ o seksualnom zlostavljanju maloljetnika.

Iz splitske policije također su poslali priopćenje u kojem navode kako policija nije dobila nikakvu prijavu u vezi tog slučaju, ali i da će svakako istražiti slučaj.

Zato smo nazvali samostan Sv. Frane u Splitu i dobili pravog sugovornika, prozvanog svećenika:

- Da, ja sam taj, znam da sam suspendiran, ali ne znam zašto. Molim vas možete li mi pročitati odnekud, ja sam čovjek od 78 godina, ne koristim se internetom, ne znam za portale - rekao nam je fratar.

Kad je čuo za što ga se navodno tereti ostao je šokiran:

- Pa što je to, to je sve izmišljeno, ja nisam nikoga zlostavljao. Ne znam uopće o čemu se tu radi, to su izmišljene konstrukcije. Ne, nisam ni u kakvom kontaktu u crkvi s djecom ili maloljetnicima. Stvarno ne znam o čemu s tu radi, ali pretpostavljam tko je to mogao pokrenuti - rekao nam je prozvani svećenik koji se nije želio predstaviti.

- Nije mi problem reći svoje ime i prezime, ali mislim da je još rano, moram još vidjeti - zaključio je razgovor svećenik.