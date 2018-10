'Freddy je mrzio cinkere': Ubio je bivšeg šefa bostonske mafije

Glavni osumnjičeni za organizaciju ubojstva bivšeg bostonskog šefa mafije Jamesa 'Whiteyja' Bulgera (89) u zatvoru Hazelton u Zapadnoj Virginiji je plaćeni ubojica Fotios 'Freddy' Geas (51), koji i sam tamo na odsluženju doživotne kazne zatvora.

Prema najnovijim informacijama, Bulger je u utorak ujutro, samo nekoliko sati nakon što je stigao u zatvor u Zapadnoj Virginiji, pretučen na smrt. Trojica zatvorenika odgurali su Bulgera, koji je bio u invalidskim kolicima, u dio zatvorskih prostorija van dosega nadzornih kamera. Ubijen je udarcima u glavu, a napadači su kao oružje koristili lokot u čarapi, a ručno izrađenim nožem pokušali su mu iskopati oči.

Organizator smaknuća Geas navodno je odlučio ubiti Bulgera jer je mrzio cinkere, barem tako tvrdi privatni istražitelj Ted McDonough, koji je radio i prijateljevao s osumnjičenim Geasom.

Policija je na temelju dojave 2003. godine uhitila Geasa zbog ubojstva šefa mafiješkog klana Genovese Adolfa 'Big Ala' Bruna i njegovog suradnika Garyja Westermana.

Springfield convict Freddy Geas, a suspect in the killing of “Whitey” Bulger, was not a fan of informants. “Freddy hated rats,” a private investigator said. https://t.co/EJqB0TTNX4

- Freddy je mrzio cinkere - odmah je konstatirao McDonough čim je čuo vijest.

- Mrzio je i muškarce koji zlostavljaju žene. Whitey je bio cinker koji je ubijao žene. To je najvjerojatnije razlog - izjavio je.

Fotios 'Freddy' Geas je sasvim sigurno znao da je Bulger živio prilično udobnim životom jer je bio doušnik FBI-ja, piše Boston Globe.

Odvjetnik David Hoose koji je zastupao Geasa u suđenju za mafijaška ubojstva nije bio pretjerano iznenađen informacijom da njegov bivši klijent ne poriče odgovornost za ubojstvo, kao ni to da ne želi reći tko mu je pomagao.

- On ne bi nikoga cinkao. I nije imao poštovao ljude koji su to radili - izjavio je.

Prema neslužbenim informacijama, u ubojstvo je upleten i mafijaš Paul Weadick (63) koji je u zatvoru Hazelton završio nakon što je zajedno Francisom 'Cadillac Frank' Salemmeom osuđen za ubojstvo Stevena DiSarra, vlasnika noćnog kluba u Bostonu, a Buglerova desna ruka Stephen 'The Rifleman' Flemmi bio je glavni svjedok na njihovom suđenju.

Sam Bulger osuđen je 2013. godine za barem 11 ubojstava na dvije doživotne kazne zatvora. Tijekom spektakularnog sudskog postupka protiv Burglesa, sud je pregledao 840 dokaza i saslušao 72 svjedoka. Iz njihovih jezivih iskaza javost je saznala o čupanju zubiju žrtvama kako bi se otežala identifikacija i davljenje ljubavnica mafijaša samo zato što su previše znale.

Kako se kasnije ispostavilo, Bulger se još 1975. dogovorio da će biti doušnik za FBI, pa je tako desetljećima za njega vrijedio imunitet za doslovno bilo kakve kriminalne aktivnosti - osim ubojstava.

The Hazelton prison, via Google Maps sat view. If you've driven I-68 into WV from Maryland you've seen it just across from the WV Welcome Center rest stop. pic.twitter.com/wfUX2kIuxu