'Frende, u organizaciji smo, nemoj preskakati ljude. Ja sam taj s kojim možeš o financijama'

Frende molim te ne idi pred rudo. U organizaciji smo, a mi smo jaka organizacija, nemoj preskakati ljude. Ja sam taj i jedini s kojim možeš razgovarati o financijama. Molim te, drag si mi i volim te ko brata, ali drži se mojih uputa, prosljeđuje Hrvoje Petrač pritvorenom Tomi Paviću u travnju 2023. poruku iz Whatsapp grupe u kojoj su, prema sumnjama istražitelja, članovi Petrač i dvojica njegovih sinova Novica i Nikola te pritvoreni vlasnik tvrtke Medical Innovation Solutions Saša Pozder.

Večernji list objavio je nove poruke iz Whatsapp grupe "Petrač&Pozder", koju su istražitelji EPPO-a pronašli u svibnju na mobitelu Nikole Petrača tijekom izvida. "Tata" je bio Hrvoje Petrač, "Buraz" Novica Petrač, a četvrti član bio je Saša Pozder. Grupa je formirana u listopadu 2022. i u njoj je komunikacija koju su članovi grupe, kako se sumnja, razmjenjivali do kraja prosinca 2023.

Tomo Pavić, voditelj područnog ureda HZZO-a Krapina, bio je jedna vrsta posrednika članova grupe prema liječnicima i odgovornima u bolničkom sustavu, a nadimak mu je bio "Zrikavac". Šifra za uhićenog ministra zdravstva Vilija Beroša, u komunikaciji članova grupe bila je, sumnjaju istražitelji EPPO-a "Mali".

Inače, Ured europskog javnog tužitelja sumnjiči osam ljudi, među kojima je ministar zdravstva Vili Beroš, i dvije tvrtke za povezivanje u zločinačku organizaciju kojoj je na čelu Hrvoje Petrač.

Ta je zločinačka organizacija, smatraju, za cilj imala plasman medicinskih robotskih uređaja u hrvatske bolnice putem javnih nabava po neosnovano uvećanim cijenama. Taj cilj su, smatra EPPO, ostvarivali serijskim i sistemskim podmićivanjem svih relevantnih dionika u sustavu javnog zdravstva u zamjenu za osiguranje financiranja tih javnih nabava i provedbu tih javnih nabava metodom isključenja tržišnog natjecanja. Nakon što bi u tim targetiranim javnim nabavama ostvarili uspjeh metodom pranja novca dijelili imovinsku korist posredstvom trgovačkih društava koje su kontrolirali.

Da je tome tako, smatraju istražitelji, proizlazi, između osalog, upravo i iz poruka koje su izmjenjivane u toj Whatsapp grupi.

- U Albaniji je izašao tender za veliki robot, zaključan za mene. U 2023. smo prodali 3 u Bugarskoj i 2 u Rumunjskoj i sada je također izašao tender u Albaniji, a u Srbiji i Hrvatskoj ni jedan.... da me netko pitao početkom godine rekao bi u Srb i Hrv po 2, a ove druge države tek od 2024.. U Bugarskoj i Rumunjskoj znamo samo doktore, nikog iz politike. A u tim državama Medtronic i da Vinci nisu prodali ni jedan, 100 % mi. Sada sam rekao i mojim prodavačima u Hrv da idu od bolnice do bolnice i dovode robot na trening i da nude i da njima poklone i da budemo još agresivniji na tržištu - piše Saša Pozder u grupi krajem prosinca 2023.

Pozder i ostali članovi grupe dosta intenzivno komuniciraju oko nabavke za KBC Split, gdje im zapinje, jer bolnica hoće sustav Da Vinci, no Beroš im za to nije dao odobrenje. Pozder tako u ožujku 2023. šalje poruku u grupu:

- Zvao me Zrikavac (kodno ime za Pavića) da mi kaže da je Mali zvao tamo dolje u Split i da im je rekao da ne smiju da kupuju Da Vinci, da moraju da kupe nekog tko ima Cvrtka, što bi vi rekli u Hrvatskoj.... To smo mi i ovi što su prodavali na Rebru, al to njihovo je sranje. On je rekao samo sem ako ovaj nad njim, nemaju podršku neku tamo još od Plenkija, a ovaj ih je zvao da im zabrani da uopće razmišljaju o Da Vinciju...

- Uplodiran tender za Split, čekam i nadam se pobjedi....... Moramo da sjednemo i vidimo koliko Malom posto, njegov utjecaj je ovdje nikakav... piše Pozder.

Nakon toga unutar grupe komentiraju da je Split izabrao najskuplji robot, da je to prevara i da će se žaliti.

- Lijepo su nas odje.... kaže Hrvoje Petrač.

- Rekao sam da im Mali ne vjeruje, oni su država u državi - odgovara im Pavić.

Raspravljaju i o nabavi za Klaićevu bolnicu, čiji je dugogodišnji ravnatelj Goran Roić uhićen i pritvoren po nalogu EPPO.

- Bok Gorane, znam da je subota i da vjerojatno odmaraš, ali molim te da me nazoveš ako si u prilici, lp. Hrvoje - poruka je koju je Petrač napisao Roiću i proslijedio Pozderu.

Roić mu odgovara, kasnije dogovara sastanak s njim i Pozderom, nalaze se na sastanku u veljači 2023. a produkt tog sastanka je da je Klaićeva pribavila medicinskog robota od Pozderove tvrtke, o čemu on u kolovozu 2023. izvještava ostale:

- Klaićeva upravo plaćeno. Vidjet ćemo još danas uplatu.... Ja sam sledeće nedelje nazad u Beogradu pa da uradimo plaćanje vama i još 106.000 eura. Novica i ja smo prošli kroz brojeve.... I ima još 25 za prijatelja od toga dati...

Hrvoje Petrač je u prosincu 2023. u grupu poslao i link na članak pod naslovom: Veliki intervju: Vili Beroš: Kreće reorganizacija bolničkog sustava - Zdravstveni proračun za sljedeću godinu iznosi 7,1 milijardi eura, za 41% je veći nego 2022." na što mu je Pozder odgovorio:

- 10 posto je dosta za nas....