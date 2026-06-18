Frenki 'pao' u Beču: Uhitili su prevaranta Uzelca, nudio lažne kredite, imao je i lažni ured

Franjo Uzelac (78) zvan Frenki i Heister, nakon 12 godina u bijegu, uhićen je u travnju u Beču. Uzelac je na splitskom županijskom sudu osuđen na tri i pol godine zatvora zbog organiziranja zločinačke organizacije koja je građane prevarila s kreditima nepostojećeg financijskog fonda Kubik Consulting iz Beča. Troje suučesnika je prije 11 godina priznalo i nagodilo se s Uskokom, a Frenkie se nije dao.

Organizirao je troje suosuđenih da nalaze žrtve, a on bi im onda lažno obećavao realizaciju kredita kod inozemnih novčanih fondova u iznosima od 500 tisuća do 10 milijuna eura po povoljnim uvjetima. Čak je imao i ured s par ljudi za računalima u koje je dovodio ljude, tako da žrtve nisu ništa posumnjale. Prevara je bila toliko dobro organizirana da ni javni bilježnici koji su ovjeravali ugovore nisu ništa posumnjali.

U međuvremenu je nastupila zastara za sve prevare lakše od 60 tisuća kuna pa je iz optužnice ispala većina prevara. Zato je i kazna za Uzelca ovako mala, naime, osuđen je za samo pet žrtava. Sud je utvrdio da su suokrivljenici po Frenkijevom nalogu od žrtava tražili uplate od pet do deset tisuća eura za obradu kredita, a ugovore koje su dobivali preuzeo je od fonda Jaman Trustte iz Tokija. Nitko nije posumnjao, sve dok Frankie nije nestao.

Naime, kad je došao trenutak da se krediti isplate, žrtvama je govorio da se investitor promijenio i da će im sad novac isplatiti fond Sedlabanki Islands iz Reykjavika. Dobili su nove ugovore od tog fonda i uplatili još do 1.500 eura za obradu. Međutim taj fond ne postoji, to je službeni naziv za Središnju banku Islanda.Tako su Uzelac i njegovi suradnici oštetili veći broj osoba za 461.000 kuna, odnosno, 61.000 eura.

To mu nije prva takva prevara. 90-ih je u Ujedinjenom Kraljevstvu otvorio tvrtku Britannica Finance Ltd. Napravio je ploču i zabio ju na vrata kućice u predgrađu. Fotografiju te ploče na vratima je zatim kao oglas dao objaviti u dnevnim novinama uz tekst 'Nudimo milijunske kredite'. Podosta poduzetnika se pomamilo, a princip je bio isti: na kredit od par milijuna eura trebalo je platiti do dva posto provizije. Krediti su potpisivani u konferencijskoj sobi jednog zagrebačkog hotela, pa je sve izgledalo legitimno. No uskoro je nestao s novcima žrtava. Na zagrebačkom Županijskom sudu, gdje je izručen nakon što je u Španjolskoj jedva izvukao živu glavu iz nesreće, osuđen je na osam mjeseci zatvora, no to je otišlo u zastaru, a Frenkie je do travnja 2026. godine uspješno izbjegavao zatvorsku ćeliju u Hrvatskoj.