Frizeri očajni: 'Ako je kod nas bio jedan zaraženi, svi idemo u izolaciju. To je za nas kraj'

Od epidemiologa na terenu može se čuti kako samoizolaciju obrtniku određuju bez obzira na to je li zaražena mušterija nosila ili nije nosila masku

<p>Došli su nam iz epidemiološke službe i rekli da je osoba zaražena koronom navela da je bila u našem salonu. Dobile smo rješenje o samoizolaciji iako nemamo nikakvih simptoma. I zato što ih nemamo, nemamo pravo na testiranje!, požalile su nam se dvije vlasnice obrta koje su prisiljene na 14 dana zatvoriti salone. </p><p>Rade, rekle su za portal <a href="https://www.nizagorjemalo.hr/" target="_blank">nizagorjemalo.hr</a>, sa svim zaštitnim sredstvima, poštuju sve epidemiološke mjere. Bilo tko od klijenata može nositi virus, pokazati simptome nekoliko dana kasnije, pa se pitaju hoće li radi svakog takvog klijenta one morati u samoizolaciju, a zapravo, jer rade same, zatvoriti salon. Kako uslužne djelatnosti tako mogu preživjeti? </p><p>Ministar zdravlja Vili Beroš rekao je da će pitanje proslijediti mjerodavnima i nije nam ga sam prokomentirao, kao ni prvi epidemiolog u državi Krunoslav Capak. Od epidemiologa na terenu može se čuti kako samoizolaciju obrtniku određuju bez obzira na to je li zaražena mušterija nosila ili nije nosila masku. Predsjednik Ceha frizera i kozmetičara Boris Lukovnjak pita se ako svi u salonu imaju masku, zašto onda mjera samoizolacije. </p><p>Odnosno, ako maska nije bitno mjerilo, hoće li samoizolacije biti ili ne, zašto je se onda uopće nosi. Epidemiolozi pojašnjavaju da maske nisu stopostotna garancija. </p><p>Predsjednik Obrtničke komore Dragutin Ranogajec napominje da će ove obrtnice imati pravo na naknadu plaće od 2100 kuna neto, no gdje su svi ostali troškovi koje moraju platiti - režije, najam, porezna davanja...</p>