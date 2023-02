Frizerka koju su kaznili s preko 3000 eura jer je digla cijenu 36 centi: 'Sud me jako brzo pozvao'

Nevjerojatno brzo sam dobila poziv na sud nakon što sam se žalila zbog kazne. Žalbu sam podnijela 19. siječnja, poziv sam dobila već desetak dana poslije, na ročište zakazano za kraj veljače. Ne znam treba li me tako brzi tijek događaja plašiti ili veseliti. Nadam se samo da će pravda biti na strani nas malih poduzetnika, kaže nam Sabina Samardžija (34), frizerka kojoj je Državni inspektorat odredio drakonsku kaznu zbog minimalnog poskupljenja nekih frizerskih usluga.

Pogledajte video: Frizerka ide na sud

Jednu je uslugu poskupjela 36, a drugu devet eurocenti.

Inspekcija joj je u salon došla 10. siječnja, i zadržala se dva sata. Inspektorica je tražila račune od prije, i poslije Nove godine, nisu ju zanimali Sabinini povećani računi za komunalije, to nije u inspektorskoj domeni. Uskoro je Sabini stigla kazna od 1990,84 eura za okrivljenu pravnu osobu, i još 1327,23 eura za okrivljenu odgovornu osobu u pravnoj osobi, ukupno, dakle 3.317 eura. Kako stoji u rješenju Državnog inspektorata, Sabinino je poskupljenje, prema Zakonu o zaštiti potrošača - nepoštena poslovna praksa.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ubrzo sam se žalila, 19. siječnja, i evo sam već pozvana na Općinski sud. Nadam se da će biti na strani nas malih poduzetnika. Mi smo jedino hrvatsko gospodarstvo, nismo strani trgovački centri, i nadam se da nas država zato želi sačuvati. Mi - frizeri, pedikeri, mali obiteljski trgovci, kvartovski kiosci, ugostitelji. Mi, koji smo dobili po prstima čim smo se usudili dignuti cijene, radi opstanka. Da sam htjela profitirati, poskupjela bih 20 posto, a ne ovoliko malo, kaže Sabina. Poskupjela je, dodaje, samo ono što je morala, jer su i njoj jako porasle nabavne cijene materijala i režijski troškovi.

- Do jučer sam bila još dosta euforična, sad ne znam što me čeka na sudu, vidjet ćemo. Nekakko kao da su mi sve lađe potpnule, dodaje.

'Ponašanje inspekcije je agresivna i nepoštena poslovna praksa'

Jedna je od prvih koja je, kaže, "nadrapala" u inspekcijskim nadzorima.

- Da su me samo prvo upozorili, slučaja, i sudovanja danas ne bi bilo. Ja bih ispoštovala informaciju da moram cijenu vratiti na staro. U famoznom prekršaju bila sam dan i pol. Sasvim suprotno, kaznili su me, odmah su me kaznili, nisu me informirali. To je agresivna i nepoštena praksa, a ne ono za što su mene optužili, ogorčena je Samardžija. Njezin je salon jedan od petnaestak istih takvih u Sigetu u Novom Zagrebu, i kaže da usluge koje oni pružaju sigurno nisu od životnog značaja. Utoliko je njihova bitka da opstanu na tržištu teža.

- Bez moje usluge se može, nitko neće umrijeti ako se ne isfenira ili ne ošiša. Zašto nas, tu preostalu šačicu obrtnika, država još ovako i kažnjava, s više od tri tisuće eura?, pita se frizerka. Puno veće "face", dodaje, naprave daleko veće prekršaje pa se izvuku, a oni mali ovako nastradaju.

Sabina je vlasnica, i jedina zaposlenica salona. Vlastitim rukama mjesečno mora zaraditi najmanje 10.000 kuna samo da pokrije režije i najam. Nakon 1. siječnja je bojanje i frizuru kratke kose poskuspjela sa 19,91 eura na 20 eura, a žensko šišanje sa 6,64 eura na sedam.

"Zakonom o uvođenju eura propisano je da preračunavanjem u eure potrošači ne smiju biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bili da euro nije uveden. Zabranjeno je povećati cijenu bez opravdanog razloga. Vlada je 5. siječnja donijela zaključak kojim se trgovce obavezuju da revidiraju svoje cijene tako da budu najviše do visine cijene koje su vrijedile 31. prosinca, navodi inspekcija u rješenju za Sabinu.

'Zašto nama ne objasne zbog čega nam poskupljuju režije?'

- Ja nisam zaokružila cijene nego sam ih formirala sukladno novim troškovima koje u radu imam. Lanjskog proljeća sam struju plaćala oko 450 kuna, sljedeći je račun bio već oko 900, zatim i 1.200... O odvozu otpada da ne govorim, to mi je rak-rana, račun je sa 45 pa 95 kuna nekako došao na 210, za prosinac, a da mi nitko nije objasnio zašto. Zašto država od svojih poduzeća ne traži da objasne svoja poskupljenja?, kaže frizerka. Dodaje kako Vlada poduzetnicima "pomaže" s računom za struju, ali ne tako da je cijenu vratila na staro nego tako što se dio računa "odreže", subvencionira, kazala nam je Sabina u siječnju us vome salonu.

- Ja ove cijene imam upravo radi njihovih poskupljenja i zakona, dodaje Sabina, napominjući kako je poskupjela tek pokoju svoju uslugu, i to one na kojima su i njoj samoj najviše porasli troškovi. Većina cijena je ostala ista, a one najtraženije usluge, poput fen-frizure, čak je i pojeftinila, sa 50 kuna na četiri eura, baš kako bi zaštitila svoje najčešće mušterije. U rješenju inspekcije navodi se kako je frizerka opravdala poskupljenje rastom cijene struje, vode, odvoza otpada, kao i poskupljenjem repromaterijala od pet posto.

No ipak, inspekcija joj je izrekla kaznu po članku 149. Zakona o zaštiti potrošača, i to odredbi koja se tiče "nepoštene i zavaravajuće, kao i agresivne poslovne prakse". Zakon za pravnu osobu u slučaju tih prekršaja predviđa kaznu od 10.000 do 200.000 kuna, a za odgovornu osobu u njoj od 10.000 do 15.000 kuna. Sabini je određeno 15.000 plus 10.000.

Najčitaniji članci