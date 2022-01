Predsjednik Zoran Milanović komentirao je slučaj dodjele državnog stana predstojniku Ureda premijera Zvonimira Frke-Petešića.

- Čovjek parazitira na našoj grbači, na našoj grbači. To je kazneno djelo s vrlo visokom svijesti o tom djelu. On ovdje prebiva glavom, bradom i lisnicom. Frka je Zagrepčanin i ovo što je napravio je nevjerojatno - kaže Milanović.

Na pitanje novinara gdje će se on prijaviti, Milanović kaže: "Razmatrao sam Senj, tamo je na groblju dosta mojih, neki su i u moru, Glavice, Sinj, konjska ergela, mogu se i među konje prijaviti."

- Nikad mi na pamet nije palo, ni mojim suradnicima. Uvjeren sam da nikome iz Plenkovićeve vlade nije palo na pamet, osim ovom. Ili će se pokazati da ima još nekoliko lopova, ili da ih nema. To nikom ne pada na pamet. Ovo je razina roba u podrumu, ne pada ti na pamet da netko može na taj način zlorabiti sustav - kaže predsjednik.

- To je kriminal. Činjenica je da to nikome nije palo na pamet, da nije uživao zaštitu svog prijatelja i šefa - kaže.

Milanović se upitao što bi napravili da se sad donese zakon da je u redu držati roba u podrumu.

- To je kazneno djelo, i to ne samo Frkino. I Plenović to brani. Bezobrazno, da neće na to odgovarati. Morao sam odgovarati na njihova pitanja kako sam digao kredit na 30 godina. Evo tako, plaćam kredit, živim u zgradi na trećem katu - govori predsjednik.