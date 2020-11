Frka Petešić: Mi ni gospodarski, ni psihički ne možemo preživjeti biti šest mjeseci zatvoreni...'

Zvonimir Frka Petešić gostujući u Nedjeljom u 2 pričao je o sljedećim potezima Vlade u suzbijanju koronakrize te može li i kako doći do poboljšanja odnosa između premijera i predsjednika

<p>Na početku emisije Nedjeljom u 2 <strong>Zvonimir Frka Petešić</strong>, predstojnik ureda predsjednika Vlade, je rekao da je jako dugo imao grižnju savjesti jer nije branio Hrvatsku 's puškom u ruci'. Nije mogao ići u rat zbog poteškoća s ramenom zbog čega mu je, kazao je, uvijek bilo žao<br/> - Ispratio sam puno svojih vršnjaka u rat. Moj rođak<strong> Damir Grbin</strong> u Salima na Dugom otoku je poginuo u operaciji Maslenici. I to su stvari koje vas jednostavno obilježe. Ja sam imao potrebu, na način na koji sam mogao dati svoj obol i mislim da koliko god dugo radili na tome nikad se nećemo dovoljno odužiti onima koji su dali sve za Hrvatsku. Koji su proveli te najteže dane. I sav rad koji mi možemo pružiti i dati je neusporediv s onim što su oni dali. I to mi je svakodnevna motivacija - naglasio je.</p><p>Za širenje koronavirusa smatra da je svačija odgovornost te je kazao kako se mjera treba pridržavati. Ako se građani ne pridržavaju mjera, one neće imati smisla. </p><h2>'Ovo nije sprint, ovo je maraton'</h2><p>- Ovdje je jako važno donositi mjere na razini države koje će osigurati da nemamo velikih okupljanja na kojima se širi epidemija. Međutim isto tako netko može reći da, ali 500 ljudi koji su se okupili na jednom mjestu i udaljeni su dva metra i ne miču se nema šanse da će virus skočiti s jedne osobe na drugu. No ako vi to ograničite na 10 ljudi i tih 10 ljudi ne nosi masku, grli se, ljubi se, rukuje se - svi će se zaraziti ako je jedan zaražen. Sve se svodi na osobnu odgovornost. Ovo je borba i države, i društva. Jako je važno da ljudi shvate da je ovo zajednička borba. Ovo nije sprint, ovo je maraton. Treba preživjeti i smanjiti broj zaraženih do proljeća. Mi ni psihički, ni gospodarski ne možemo preživjeti biti šest mjeseci zatvoreni - istaknuo je Frka Petešić te prokomentirao uvođenje novih mjera.</p><p> - Ima različitih prijedloga, prijepora i ono što je najteže je pronaći što od svega možemo pridodati već postojećim mjerama koje su već restriktivne, a da ne postane lockdown. Ta crta je sve uža - objasnio je. </p><p>Na pitanje zašto<strong> Ivan Đikić</strong> nije član Znanstvenog savjeta Vlade, odgovorio je da je ranije bio u planu, no zbog nužnog smanjenja broja članova, izabrani su samo najbolji. Kao najbolje, Frka Petešić, istaknuo je <strong>Miroslava Radmana</strong> i <strong>Nenada Bana</strong>. </p><p>Na sastanku sjednice VNS-a koja se održava sutra u Banskim dvorima rekao je da neće biti nitko iz Ministarstva zdravstva s obzirom na to da je ministar <strong>Vili Beroš</strong> u samoizolaciji.</p><p>- To je redovita sjednica tijela koje se sastaje dva puta godišnje. Ne mogu otkrivati što će biti na dnevnom redu.</p><p>Frka Petešić komentirao je sukob između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića rekavši da premijer ne može prešutjeti neistinu.</p><p>- Mislim da se uvukao ne svojom željom i inicijativom. Plenković teško prihvaća neistine čak i kad ga to politički košta. Ponekad u našim razgovorima mogu reći 'nema veze', ali njegova potreba da nešto što je neistinito ne ostane u eteru da ostane samo zbog mira jako teško prelazi preko toga i tu mu nije važno hoće li on imati štete od toga.<br/> <br/> </p>