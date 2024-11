FT uvrstio hrvatsku građevinsku firmu među 300 tvrtki s najvišim dugoročnim rastom

Hrvatska građevinska tvrtka Spegra, specijalizirana za sanacijske radove i specijalne tehnološke postupke, uvrštena je među najuspješnije europske tvrtke na listi Financial Timesa koja rangira 300 tvrtki s najvišim dugoročnim rastom, izvijestili su u ponedjeljak iz Spegre. Spegra izvodi sanacijske radove na infrastrukturnim i gospodarskim građevinama. Osnovana je prije 35 godina. Ostvarila je zapažene rezultate u obnovi ključnih povijesnih i infrastrukturnih građevina, poput Jupiterova hrama u Splitu, Krčkog mosta, hvarskog Arsenala, Jadranskog mosta, Starog mosta u Mostaru, mostova u Ninu te Zagrebačke katedrale.

Lista koju su zajedno sastavili Financial Times i Statista, u prvom izdanju "Long-Term Growth Champions" prepoznaje kompanije koje su uspjele održati rast prihoda unatoč izazovnim ekonomskim okolnostima u Europi u posljednjih deset godina. Prema Financial Timesu, prosječni prihod tvrtki s liste 2013. iznosio je dva milijuna eura, dok je do 2023. taj prosjek dosegao 29 milijuna eura, što je pokazatelj stabilnog i održivog rasta.

Kada smo krenuli, teško smo mogli zamisliti da će Financial Times pisati o nama, ali uz naporan rad, dan po dan, godinu po godinu i to smo doživjeli. Sve što radimo je iz ljubavi prema struci, a posebno prema našoj ogromnoj kulturnoj baštini te iz želje da je sačuvamo budućim generacijama. Ovo je priznanje i svim našim djelatnicima čija su stručnost i posvećenost temelj uspjeha i dugovječnosti Spegre", kazao je osnivač Spegre Berislav Borovina.