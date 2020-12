S olakšanjem se prošli tjedan dočekala odluka o prelasku na online nastavu svih srednjih škola. Prevelike brojke zaraženih i preminulih, koje unatoč prognozama ipak nismo htjeli vidjeti, potaknule su odluku da se srednje škole ipak zatvore.

U nekim županijama u sigurnost domova i online nastave prebacuju se i osnovne škole, unatoč tome što testiranja u Zagrebu, ali i drugdje, jasno upućuju na to da škole i dalje nisu žarišta. I unatoč činjenici da nastavu uživo, kako ovih dana bez izuzetka ponavljaju svi, od ministra do ravnatelja i nastavnika, ništa ne može zamijeniti. No sad će je ipak morati zamijeniti.

Online nastava, za koju se isto tako svi, od ministra do ravnatelja i nastavnika, zaklinju da je mnogo bolje organizirana i uređena od one proljetne. To i nije pretjerano teško, s obzirom na potpuno neočekivanu i nikad doživljenu situaciju u kojoj smo se našli. Ima još jedna važna promjena u odnosu na proljetnu situaciju.

Ministar Fuchs ostavlja dojam da itekako sve drži pod kontrolom. Mnogo manje ga je u medijima od bivše ministrice, a kad se i javi, smireno ponavlja uvijek iste rečenice, koje s razvojem situacije prilagodi. Pa tako “svaka škola sama će odlučivati o modelu nastave”, u jednakom tonalitetu postaje “sve srednje škole prelaze u model C”. I to uopće nije loše.

Fuchs je u ovih nekoliko mjeseci uspio primiti sve skupine koje su to htjele, potiho je uvjerio i sindikate da će sve biti u redu s božićnicama, izvan medijskih radara rješava pravilnike, mijenja zakone, te na svako pitanje odgovara smirenim glasom, čak i kad pogrešno izjavi da će se na polugodištu zaključivati ocjene. Zasad još neće. Nastavnici imaju osjećaj da ih napokon netko sluša, ravnatelji da ipak drže stvari u svojim rukama.

Pa u čemu je tajna ministra Fuchsa? Prvenstveno u činjenici da je premijer Plenković pridobio uvaženog člana HDZ-a da preuzme Ministarstvo, pa se sva pitanja i problemi rješavaju unutar kuće. Osim toga, Radovan Fuchs zna posao, onaj politički, i mnogo je cjenjeniji u brojnim krugovima od svih svojih prethodnika. U ovoj teškoj situaciji i bolje je tako. Nikome ne bi trebalo još jedno natezanje u sektoru.

Uostalom, uz čuvanje zdravlja, ovo nam svima može biti dobra lekcija iz solidarnosti. No to ne znači da je sve u redu. Najbolji mladi i ove sezone već pripremaju putovnice, nitko ne zna kakav će biti upis u srednje škole i državna matura te što je s analizom reforme. Nadajmo se da neće završiti pod tepihom