Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u srijedu kako je samotestiranje učenika polučilo vrlo dobre rezultate, piše HRT.

- Odmah na početku je bilo identificirano oko 2.000 asimptomatskih slučajeva kod djece, broj zaraženih učenika izrazito pada, prošli tjedan smo imali svega 20-ak pozitivnih, a potvrđenih PCR testom - rekao je.

Kaže da je to izrazito malo u odnosu na brojeve koji su bili, kad je bilo po 1500 do 2000 zaraženih učenika.



- Sada imamo praznike i razgovaramo i dogovaramo varijantu da skinemo i maske djeci u učionicama, to ćemo naravno, do kraja morati usuglasiti s HZJZ-om. Što se toga tiče, mislim da idemo u tom smjeru i ja se nadam da ćemo već od sljedećeg tjedna moći funkcionirati na način da djeca u školama neće trebati imati maske, ali dozvolite da obavimo završne razgovore s epidemiolozima, ali idemo apsolutno u tom smjeru, rekao je ministar.