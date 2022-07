Fuchs: Nadam se da više nikome neće pasti na pamet da utječe na profesore. Sve ide na policiju

Nakon što je objavljen inspekcijski nalaz Prosvjetne inspekcije u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, potražili smo dodatna objašnjenja o tome hoće li se izmijenjene ocjene vratiti na prve zaključene, te što slijedi dalje.

Podsjetimo, inspektor je propisao prekršajni nalog Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i ravnateljici, nalog da se nastavnici matematike izda pisano upozorenje, ali i prijava slučaja policiji. Ključan dio nalaza koji je inspektor predao Ministarstvu znanosti i obrazovanja odnosi se na izjavu nastavnice matematike, koja je, podsjetimo, sinu predsjednika RH Zorana Milanovića, ali i još nekolicini učenika u tom razredu, nakon zaključivanja upisala nove, veće ocjene. Prema nalazu koji su nam dostavili iz Ministarstva, nastavnica je izjavila da je "od nje traženo da promijeni zaključene ocjene". Budući da nije htjela imenovati tko je to od nje tražio niti je to u nadležnosti inspekcije, sve ide na policiju.

Što se tiče izmjena četvorki u petice, i to nakon maila Sanje Musić Milanović u kojem ona nakon kraja školske godine, 24. lipnja, inzistira na nepravilnostima koje su rezultirale četvorkom za njezina sina, ustanovljeno je sljedeće:

- Inspektor nije utvrdio upis ocjena u e-Imenik nakon sjednice Razrednog vijeća održane 27. lipnja 2022. Inspektor je utvrdio da je nastavnica u rubriku za ocjenjivanje 27. lipnja 2022. upisala određene ocjene, da su zaključne ocjene bile donesene prije održavanja sjednice Razrednog vijeća jer je Razredno vijeće na sjednici potvrdilo utvrđene ocjene čime su ocjene formalno-pravno valjane.

Odnosno, sve izmijenjene ocjene - ostaju. Isto vrijedi i za latinski jezik, osim što je nastavnica izjavila kako je nitko nije "pritiskao", nego da je to učinila svojevoljno. Kako nam tumače u Ministarstvu, nakon što su ocjene zaključene pred učenicima, nastavnica je u e-dnevnik dodatno upisala nekoliko ocjena i ispravila zaključene četvorke na petice. Zbog toga se u inspekcijskom nalazu kao nepravilnost navodi zakašnjelo vođenje e-dnevnika.

Upravo to dopisivanje ocjena nakon što je sve bilo zaključeno za ministra Fuchsa je problem koji ukazuje na "sivu zonu" u Zakonu o odgoju i obrazovanju.

- Prosvjetna inspekcija je napravila ono što je mogla sukladno važećim propisima. To što je moguće u trenutku kada su ocjene proglašenje zaključenima jest mijenjati ih naknadno, do trena kada se sastane razredno vijeće, moguće je samo zato što je u zakonodavnom dijelu to siva zona. Netko tada suptilno djeluje prema školi, u direktnom ili indirektnom pristupu, kao što je u ovome slučaju - komentirao je u Okučanima.

Kako je istaknuo, ključna je direktna izjava profesorice matematike da je traženo od nje da promijeni ocjene.

- Ako se utvrdi tko je tražio izmjenu i dopunjavanje ocjena, taj će podnositi sankcije. Ne želim prejudicirati jer nemam podatke, no ako je riječ o nekome iz škole, tada postoje mehanizmi za djelovanje Ministarstva. Nadam se da više nikome neće pasti na pamet da utječe na ravnatelje i učitelje te da oni neće podlijegati pritiscima - zaključio je ministar Fuchs.

Ravnatelji s kojima smo razgovarali kažu nam kako razredno vijeće, ako dijete ima prosjek 4,49, može odlučiti da mu se ipak zaključi petica, odnosno veća ocjena ako ima i drugih elemenata poput zalaganja, no ovdje to nije bio slučaj jer su na sjednicu već došle nove ocjene. Odnosno, kako nam kaže jedan od sugovornika, to je "papala maca".

No brojni nastavnici izražavaju ogorčenje ovakvim inspekcijskim nalazom, ističući kako je nastavnica matematike ispala žrtveno janje. Zaključuju i kako će mlada kolegica poslije ovog iskustva vjerojatno potražiti posao izvan struke. Pritisak na nastavnike, od koga god dolazio, nema veze s loše vođenom administracijom.

Bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak na svome Facebook profilu je postavila pitanje hoće li škola i nastavnici dobiti podršku, edukaciju i praćenje od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.

- Osobno mi je žao mlade nastavnice matematike, koja se nije najbolje snašla, ali je sigurno bila pod pritiskom i u situaciji o kojoj nije učila na fakultetu. Adekvatnu podršku u školi nije dobila, a sada je još i kažnjena. Nastavnika matematike nema niti za lijek, pa je svaki dragocjen i treba se s njima raditi da se razviju u kvalitetne nastavnike. Ovako će ih biti još manje - zaključuje Divjak.

Kazna od 5000 kn školi i 2000 kn ravnateljici

Inspektor je ustanovio niz nepravilnosti. Zbog toga će škola platiti 5000 kuna, a ravnateljica kao odgovorna osoba 2000 kuna kazne. Između ostalog, nije adekvatno utvrđena satnica za nastavu, kao ni planovi rada ravnateljice, školskog odbora, stručnih suradnika niti razrednih i nastavničkih vijeća. Nepravilno i nepotpuno je vođena pedagoška dokumentacija, bez zapisnika u roditeljskim sastancima, razrednog vijeća, podaci o suradnji s roditeljima.

