Fuchs o cjelodnevnoj nastavi: Razočarao me obrazovni sustav. Učitelji bi radili 18 minuta dulje

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je za RTL Danas govorio o projektu cjelodnevne nastave. Javni poziv školama traje još pet dana, a Fuchs je poručio kako se do sada prijavilo oko 40 škola, što je deset manje od željene brojke.

- Ne mogu reći da je to osobni udarac, imam osobno razočaranje da su se iz čitave priče izgubila djeca. U principu isključivo to radimo zbog djece - rekao je.

Ministar Fuchs: Obrazovni sustav me razočarao

Na pitanje je li razočaran u ravnatelje ili učitelje, ministar je rekao da je razočaran u obrazovni sustav.

- Ne mislim na Ministarstvo, mi smo smislili taj program, ali koliko vidim, cijelo vrijeme se priča koliko će netko dugo biti u školi, hoće li imati ovaj sat ili onaj sat, hoće li dobiti otkaz ili neće dobiti otkaz. Kreću sve moguće dezinformacije da će djeca biti do 17 sati, da ćemo djecu uzeti roditeljima... Nije točno. Do 14 sati će djeca biti u školi obavezno, a iza toga samo ako roditelji to žele, i onda će imati osmišljeni program - objasnio je ministar.

Ipak, usprkos problemima, Fuchs ističe kako projekt sigurno ide dalje.

- Imamo popriličan broj škola koje su se prijavile, imamo najavu za još jedan dio škola, siguran sam da će projekt ići dalje - rekao je. Na pitanje kako će provoditi projekt bez podrške roditelja i nastavnika rekao je da imaju podršku onih škola koje su se prijavile.

Ministar je rekao kako kroz četiri godine projekta žele pratiti "proces koji se odvija u samoj školi, koliko su tu đaci ostvarili ono što trebaju u školama" te da mijenjaju ako nešto nije dobro.

Koliko će učitelji raditi dulje?

Na pitanje koliko će učitelji duže javiti, ministar je rekao kako sada ima učitelja koji ne mogu ispuniti normu, već rade izvannastavne aktivnosti što im se preračunava.

- U ovom slučaju tih izvannastavnih aktivnosti nema koje ulaze u normu, ali svi oni koji ne budu imali zadanu normu imaju punu plaću kao da ispunjavaju normu. Oni koji rade iznad norme idu dodatna plaćanja. Kad me pitate za razrednu nastavu onda je to od zadane norme, kada razvučete na tjedan, je otprilike 18 minuta dulje - rekao je.

Što se tiče sati informacije, Fuchs je rekao kako ostaje pri svome stavu.

