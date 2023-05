Fuchs ravnateljima škola: Djecu okupite i prenesite im o srpskoj tragediji. Maknite im skalpele

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs poslao je otvoreno pismo svim školama te njihovim ravnateljima i ravnateljica. Fuchs u pismu apelira na njih da, s obzirom na tragičan zločin u beogradskoj školi, ulože "dodatni napor" i obrate pozornost na škole "kao sigurna okružja s nultom tolerancijom na nasilje.

Što se tiče aktivnosti, Fuchs je rekao kako moli da se u ponedjeljak organizira okupljanje sve djece kojima će se prenijeti osnovne poruke o tragedije u Beogradu.

- O tome trebamo otvoreno razgovarati jer je to vjerojatno najbolji način nošenja s tim nemilim događajem - poručio je. Osim tragedije, s djecom treba, navodi ministar, komunicirati da su škole sigurna mjesta u kojima se trebaju osjećati sigurno i prihvaćeno te da u školi niti jedan oblik nasilja nije dopušten.

Treba razgovarati o tragediji, organizirati edukacije za učenike i roditelje

- Organizirajte da u svakom razrednom odjelu razrednik, stručni suradnik ili drugi učitelj i nastavnik otvoreno razgovara s učenicima o događaju u Beogradu, o tome što su sve učenici saznali i na koje načine su zaprimili informacije, što ih je posebno zastrašilo, zabrinulo ili rastužilo, koja razmišljanja i osjećaje je to u njih potaknulo; potrebno je jasno osuditi taj događaj te osmisliti i izraditi razredni plan postupanja u slučaju da učenici saznaju o bilo kakvom nasilju ili zabrinjavajućim aktivnostima i dogovorima - navodi Fuchs u pismu te dodaje kako učenike treba potaknuti da se obrate stručnom suradniku škole, razredniku ili ravnateljima "s punim povjerenjem da ćete zaštititi njihovu privatnost u slučaju svih sumnji i saznanja o potencijalno opasnim događajima u školi ili u školskom okružju".

Fuchs nadalje navodi kako se trebaju organizirati edukacije za učenike i roditelje o nenasilju te dodaje kako se, po potrebi, može uključiti i stručnjake iz Zavoda za javno zdravstvo, kao i druge stručnjake što uključuje i djelatnike MUP-a.

- Edukacije su osobito potrebne u razrednim odjelima u kojima primjećujete bilo koje oblike nasilničkog ponašanja (uključujući on-line nasilje i zlostavljanje, kao i isključivanje iz grupe vršnjaka), te u razrednim odjelima u kojima primjećujete upotrebu energetskih pića ili sumnjate na upotrebu alkohola i drugih sredstava ovisnosti - navodi.

Također, trebalo bi pojačati sportske, likovne i glazbene sadržaje, kao i druge aktivnosti koje potiču druženje i kreativno te kvalitetno provođenje vremena u opuštenoj, prijateljskoj i uključujućoj atmosferi.

Natpisi na ulazu u školu, zabraniti energetska pića i skloniti skalpele

- Potaknite na sudjelovanje one učenike koji inače u takvim aktivnostima ne sudjeluju - navodi.

Nadalje, Fuchs u pismu nalaže ravnateljima kako bi trebali staviti natipise na vidljim mjestima i na ulazima u školu "s porukama o zabrani svih oblika nasilja, primjerice: škola bez nasilja", kao i da treba pojačati nadzor djelatnika u svim školskim prostorijama i hodnicima, a posebice u onima "u kojima učenici mogu biti skriveni od pogleda nastavnica, poput toaleta". U zabačenim hodnicima i onim prostorijama koje se rjeđe koriste trebalo bi ostaviti uključeno svjetlo i otvorena vrata.

Ravnatelji trebaju zabraniti konzumaciju energetskih pića, a nastavnici tehničke kulture "trebaju organizirati da skalpeli koji su sastavni dio nastavnog paketa za tehničku kulturu" budu pohranjeni u školi i izvan dohvata učenicima. Nastavnici će uručiti skalpele učenicima samo na nastavi i prikupiti odmah nakon korištenja.

- Organizirajte da učenici mogu anonimno prijaviti sve oblike nasilja i u ovom kontekstu zabrinjavajućih aktivnosti u školi i izvan nje, primjerice na način da u kutiju određenu za to mogu anonimno ubaciti papirić s opažanjem/pritužbom - navodi se.

Ministar u pismu navodi i što bi trebalo komunicirati s roditeljima:

- U našoj školi ne toleriraju se oblici nasilničkog ponašanja. Istaknite svom djetetu da ne smije biti nasilno prema drugima, uključujući on-line nasilje, kao i verbalno i fizičko nasilje i isključivanje iz grupe vršnjaka. Potaknite svoje dijete da vam se povjeri ako je samo žrtva nasilja ili ako je svjedočilo nasilju. Vama i vašem djetetu na raspolaganju sam osobno, kao i stručni suradnici, razrednik i drugi učitelji i nastavnici ako nam se trebate povjeriti zbog bilo kojih nepovoljnih okolnosti vezanih uz školu, zdravlje i sigurnost djeteta.

Upute i za učitelje, nastavnike, stručne suradnike

Osim za ravnatelje, ministar Fuchs je poslao upute i za učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ostale djelatnike škole. Moli da obrate pozornost na učenike koji su isključeni iz vršnjačke grupe, povučeni su i u vrijeme odmora se ne druže s vršnjacima, na one koji su razdražljivi, nervozni, neposlušni i agresivni, na one koji su popustili u školi ili im se ponašanje promijenilo, a pogoršalo se izvršavanje školskih zadataka kao i na one za koje sumnjaju da koriste sredstva ovisnosti.

- S navedenim učenicima i njihovim roditeljima djelatnici škole trebaju porazgovarati o tome koliko su zadovoljni školskim uspjehom i drugim aspektima života, kako se osjećaju u svom razredu i u školi, imaju li problema sa školom, u obitelji, s prijateljima ili ih muči nešto drugo. U slučaju potrebe, učenike i roditelje uputite školskom liječniku radi savjetovanja i obrade u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama - ističe Fuchs te apelira da u slučaju nasilnog ponašanja i korištenja ilegalnih sredstava ovisnosti odmah obavijeste policiju i roditelje.

- Ostajemo stalna potpora i partner u rješavanju izazova s kojima se suočavate - zaključuje.

