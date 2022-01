Ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs uoči početka škole u ponedjeljak te odluke o novim mjerama obratio se javnosti.

Rekao je kako online nastava nije sretno rješenje za obrazovanje ljudi, iako su dobili mnoge pohvale zbog toga projekta.

- To nije sretno obrazovanje djece i mladih ljudi, pogotovo imajući na umu sve one druge posljedice koje online nastava i izoliranost uzrokuje na razvoj učenika i djece. U smislu svega toga i nastojeći zaista osigurati obrazovanje primjereno vremenu i trenutku nastojimo održati ono što smo postavili i što se pokazalo dobrim, a to je da se odluke o eventualno prelasku na online nastavu donose na lokalnoj i regionalnoj razini u suradnji s ministarstvom, što će se dešavati i u buduće. U ovom trenutku nemamo najavu da neka županija o tome razmišlja, moguće je ispadanje nekih škola zbog mikro epidemiološke situacije u samoj školi, što podrazumijeva da možda imaju problema i oko osoblja u samoj školi pa se zbog toga nastava ne može organizirati - rekao je Fuchs.

Maska bez obzira na razmak

- Mjere u školama ostaju kakve su i do sada. U 11. mjesecu smo donijeli odluku o tome da se pojačaju mjere na način da svi učenici od 5. razreda nadalje prilikom izvođenja nastave nose maske, bez obzira na razmak među učenicima. Mi smo imali dva metra, metar i pol, a u ovoj situaciji se ukida taj razmak, dakle svi nose maske. Djeca od 1. do 4. razreda ostaju u onim tzv. balončićima, uz izuzetke kad se ne može drugačije organizirati čuvanje djece - dodao je.