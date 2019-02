Fućkaš rezervaciju u autobusu, treba što brže trčati do perona

Bila sam jako ljutita, no jasno mi je da svi griješe. Da su se ispričali, bilo bi mi lakše, ali u današnje vrijeme kao da je to svima teško, rekla je razočarana Zagrepčanka.

Sa zagrebačkog Autobusnog kolodvora trebala je u šest sati autobusom krenuti prema Rijeci, gdje je u 10 sati imala sastanak.

- Kartu sam kupila desetak minuta prije polaska autobusa. Minutu, dvije nakon toga stigla sam na peron i rekli su da sam zakasnila. Pa nigdje ne piše koliko ranije treba doći. Nije autobus zrakoplov - dodala je.

A na peronu nije ni bilo autobusa. Putnici su sjedili u kombiju.

- Vozač je rekao da u njemu za mene više nema mjesta. Pokazivala sam mu kartu i rezervaciju, ali nije pomoglo. Pokušao je dobiti vlasnika tvrtke na telefon, no on mu se nije javljao pa je otišao do kolodvorskih blagajni i kupio mi kartu za sljedeći autobus - dodala je Zagrepčanka.

Zašto je kombi vozio umjesto autobusa, iako je i na kupljenoj karti pisalo “autobus 1”, te zašto nije bilo mjesta za putnicu koja je i platila rezervaciju, pitali smo u Autoprometu Zagreb.

- Došla je prekasno. Vidjevši da ima mjesta, vozač je prodao karte - rekao je Krunoslav Škreb, vlasnik tvrtke dodavši kako je prodaja u autobusu normalna.

Objasnio je i da su kombi poslali jer je bilo premalo prodanih karata za bus.

Iako je tvrdio da je Zagrepčanka kasno došla na peron, poslije je rekao kako se na blagajni karta može kupiti i pet minuta prije polaska autobusa.

- Kad putnik kupi kartu, nije bitno hoće li doći autobus, minibus ili kombi. Putnici smo izašli u susret i kupili joj kartu za sljedeći bus - dodao je.

Iz Ministarstva prometa potvrdili su da prijevoznik može voziti putnike i u kombiju, ako zadovoljava uvjete. No prema Zakonu o obveznim odnosima prijevoznik mora koristiti vozilo koje je određeno ugovorom o prijevozu i putniku dati mjesto u vozilu kako je ugovoreno. Karta važi kao ugovor, a na njoj je pisalo da je kupljena za autobus i da putnica ima mjesto broj dva. Dodali su da putnik može poslati prigovor prijevozniku. Ako ne dobije odgovor ili njime ne bude zadovoljan, može prigovor poslati ministarstvu.

Tema: Hrvatska