Furio Radin nakon 10 izbornih pobjeda odlazi iz Sabora, HDZ-ovac: 'On je kao Luka Modrić'

Predsjednik MIP-a Robert Jankovics ustvrdio je da je Radin pobijedio na deset izbora do sada, na što je HDZ-ov Ante Deur dodao "kao Luka Modrić"
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Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo u petak je donijelo jednoglasnu odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata Furija Radina na osobni zahtjev i prestanku mirovanja mandata Mostovog Ivana Matića koji dolazi na mjesto Ivice Ledenka, što je, kažu u Mostu, unutarstranački dogovor.
Saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine i potpredsjednik Sabora Furio Radin, koji je član parlamenta već 34 godine odlučio je zastupnički mandat iz osobnih razloga staviti u mirovanje, a na njegovom mjesto u Saboru zamijenit će ga Marin Corva. Na izborima prije dvije godine Corva je bio zamjenik Radinu na listi u 12. izbornoj jedinici.
Predsjednik MIP-a Robert Jankovics ustvrdio je da je Radin pobijedio na deset izbora do sada, na što je HDZ-ov Ante Deur dodao "kao Luka Modrić".
Mostovom zastupniku Ivici Ledenku, izabranom u 9. izbornoj jedinici, prestaje obnašanje dužnosti zamjenika zastupnika, a Ivanu Matiću prestaje mirovanje zastupničkog mandata i preuzima Ledenkovo mjesto.
Ledenko je na izborima 2024. godine osvojio 745 preferencijalnih glasova, a Matić 506, pri čemu u stranci objašnjavaju da je riječ o dogovoru da se zamijene na polovici mandata.
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