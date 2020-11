G20 postigao povijesni dogovor o dugovima u koronakrizi

Budući da pandemija koronavirusa vrši pritisak na javne financije nekih zemalja u razvoju, ministri financija G20 u petak su se suglasili da je potrebna veća pomoć od sadašnjeg privremenog zamrzavanja otplate dugova, što će se produljiti do 30. lipnja 2021.

<p>Zemlje članice skupine G20 dogovorile su prvi zajednički okvir za restrukturiranje državnih dugova, očekujući da će neke siromašnije zemlje imati problema s otplatom dugova zbog koronakrize i da će im trebati pomoć.</p><p>Budući da pandemija koronavirusa vrši pritisak na javne financije nekih zemalja u razvoju, ministri financija G20 u petak su se suglasili da je potrebna veća pomoć od sadašnjeg privremenog zamrzavanja otplate dugova, što će se produljiti do 30. lipnja 2021.</p><p>Od velikih zajmodavaca, uključujući Kinu, očekuje se da će slijediti zajedničke smjernice koje je usuglasio G20, a koje definiraju kako se dug koji se smatra neodrživim može smanjiti ili odgoditi njegova otplata.</p><p>Nevladine organizacije ocijenile su da je dogovor mogao biti i širi i obuhvatiti zemlje sa srednjim prihodima po stanovniku te da se moglo prisiliti privatne investitore da prihvate otpis duga.</p><p>Koronakriza je pogoršala gospodarske probleme najsiromašnijih zemalja, 50 posto kojih je sada u dužničkim poteškoćama ili im one prijete. Zambija je, primjerice, na rubu da prva u Africi proglasi bankrot zbog pandemije.</p><p>Izvršna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva kazala je prošli tjedan da samo afričkim državama nedostaje 345 milijardi američkih dolara do kraja 2023. za borbu s pandemijom i njezinim gospodarskim posljedicama.</p><p>„Računam na konstruktivni duh svih vas da ćete osigurati brzu i kooperativnu provedbu zajedničkog okvira, budući da nekoliko zemalja već traži restrukturiranje duga, ponajprije u Africi”, rekao je francuski ministar financija Bruno Le Maire kolegama iz G20 na sastanku održanom putem video-veze.</p><p>Kina, na koju otpada 63 posto ukupnog duga koji su 2019. potraživale zemlje G20, nije sklona priznati potrebu otpisa ili smanjenja dugova.</p><p>Po novom okviru, zemlje zajmodavci pregovarat će zajedno sa zemljom dužnikom, koja će tražiti jednake uvjete i od privatnih zajmodavaca.</p><p>Shema se u velikoj mjeri oslanja na pravila koja je utvrdio Pariški klub, neformalna skupina pretežito bogatih zemalja osnovana 1956., koji je do sada bio jedini zajednički forum za pregovore o restrukturiranju dugova.</p><p>Ministri financija G20 navode u zajedničkoj izjavi da se novim okvirom želi omogućiti „lakše pravodobno i uređeno restrukturiranje dugova” za zemlje koje dolaze u obzir za zamrzavanje otplate dugova uvedenog u travnju, ali koje je uključivalo samo privatne zajmodavce na dobrovoljnoj osnovi.</p><p>„Od sada, sve zainteresirane strane moraju provoditi zajednički okvir. Transparentnost duga iznimno je važna”, rekao je novinarima japanski ministar financija Taro Aso nakon sastanka, opisavši dogovor kao „povijesni”.</p><p>Novi okvir zahtijeva sudjelovanje svih javnih zajmodavaca, nakon što se Kina našla na meti kritika partnera iz G20 jer nije uključila dugove koje potražuju njezine države banke.</p><p>Oprezan u pogledu otpisa dugova, Peking je definirao državnu Kinesku razvojnu banku kao privatnu instituciju, opirući se pozivima za punim sudjelovanjem u otpisu duga.</p><p>Prema je Kina potpisala okvir, ne zna se kako će provesti mjere, rekao je izvor upoznat s pregovorima za Reuters.</p><p>Tim Jones, politički direktor međunarodne koalicije Jubilarna dužnička kampanja, koja se bori protiv dužničkog ropstva, ocijenio je u priopćenju da dogovor G20 dopušta, ali ne potiče na otpis dugova, te da ne predviđa uspostavu mehanizma koji bi prisilio privatni sektor na sudjelovanje.</p><p>„Ovaj dogovor daleko je slabiji od onoga što je potrebno za rješavanje vala dužničkih kriza u siromašnim zemljama”, ocijenio je.</p><p>Eric LeCompte, savjetnik UN-a za dugove i izvršni direktor Jubilarne mreže SAD-a, ocijenio je da je uključivanje privatnih zajmodavaca značajan korak, ali i kritizirao G20 jer nije uspio uključiti zemlje sa srednjim primanjima.</p><p>„Nažalost, zemlje sa srednjim primanjima koje će se suočiti s nekim od najvećih porasta siromaštva zbog krize, isključene su iz ovog procesa”, rekao je.</p><p>Pariški klub, koji organizira francusko ministarstvo financija, i zemlje G20 dogovorili su prošli mjesec da će produljiti ovogodišnje zamrzavanje dugova po kojem su odgodile otplatu pet milijardi dolara duga kako bi pomogle najsiromašnijim zemljama u svijetu.</p><p>Čelnici G20 trebali bi usvojiti zajednički okvir za restrukturiranje državnih dugova na virtualnom samitu idući tjedan.</p>