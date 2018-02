'Gad slobodno šeće, a moja kći ima noćne more i osjeća sram'

Mama, ja ne želim odrasti, želim umrijeti, i to prije tebe jer se bojim ostati sama, plačući je rekla osmogodišnja djevojčica užasnutoj majci koja ju je držala u naručju.

Svaku večer prije spavanja djevojčica proživljava uvijek novi užas u svojoj glavi i tako već tri mjeseca otkako ju je seksualno zlostavljao njihov blizak obiteljski prijatelj. Njemu su 62 godine, bio joj je kao otac, brižan, pažljiv, kupovao joj je stvari. A onda ju je jednog dana, dok su sjedili u automobilu i čekali mamu da se vrati iz bolničkog posjeta, natjerao da skine jaknu, hlačice i gaćice te je dirao po spolovilu.

Tjerao je i nju da dira njega po spolovilu. Djevojčica se opirala, vikala da ne želi, da je to boli, ali nasilnik je bio nemilosrdan. Na kraju ju je ucijenio igračkom koju želi ako ne kaže mami.

'Naivno mu je vjerovala'

- Nakon tri dana mi je to rekla, onako usput, kao da se to nije njoj dogodilo. Ostala sam zatečena. Ispitivala sam je kad, kako, koliko... Odgovarala je tiho. Tek tad se otvorila i zaplakala. Rekla je da je sjedila na stražnjem sjedištu auta, što i znam jer sam je tako ostavila s njim. Trebala sam samo skočiti do oca u bolnicu, a nisam htjela da ga vidi tako bolesnog. Rekla je da ju je dovukao na prednje sjedalo i tražio da se skine. Ona mu je dječjom naivnošću vjerovala jer ga je poznavala. Tek kad ju je počeo dirati, kad ju je to boljelo i peklo, shvatila je da se događa nešto loše. Poželjela sam ga ubiti kad sam čula što joj je napravio - kaže majka troje malodobne djece. Starijeg je muškarca upoznala prije sedam godina i uvijek je bio dobar prema njoj. S vremenom su se upustili u vezu pa je on stalno dolazio k njima, iako pred djecom nisu pokazivali da su intimno vezani.

Ponašao se prema njezinoj djeci bolje nego njihov otac.

- Nikad nije pokazao nikakvu seksualnu sklonost prema mojoj kćeri. Vjerovala sam mu u potpunosti jer je i on otac nekoliko kćeri, a ima i unuku koja je gotovo jednakih godina kao moja kći - kaže majka.

'Jedva sam čekala da ga strpaju u zatvor'

Cijeli je događaj s parkirališta bolnice, koji se odigrao usred bijela dana u manje od sat vremena, odmah prijavila policiji. Jedva je čekala da zlotvora zatvore iza rešetaka jer malena više nije htjela nikuda ići sama. Bojala se da ga ne sretne.

- Prvi je iskaz o svemu, uz nazočnost psihologa, dala u policiji. Nakon toga su je isto tako saslušavali na sudu, a potom poslali na vještačenje u Zagreb. Vještak je sasvim konkretno napisao da je riječ o dijagnozi spolnog zlostavljanja djeteta od strane poznate osobe. Kako je danima bila iznimno potresena, rekla je da više ne želi razgovarati o tome i počela se povlačiti u sebe. Počele su joj i noćne more, strah od odlaska na spavanje, samoće, stalno je tražila pažnju i sigurnost. Više ne da ni da je kupam, jer ako samo krenem prema stidnom području, odmah se skameni od straha. Prema preporuci liječnika, moram joj po potrebi davati Diazepam. Strašan je osjećaj kad majka mora djetetu bilo sretno, zdravo i veselo odjednom davati tablete za živce - plačući govori mama djevojčice, koja se iznova šokirala kad je čula da je nasilnik pušten da na slobodi čeka istragu i eventualno suđenje.

Osjeća krivnju i sram

Zasad mu je sud odredio zabranu prilaskla djevojčici na 15 metara.

- Došli smo do toga da on, gad, slobodno šeće gradom, a ona se zbog svega srami i osjeća kriva, dijete od osam godina, koje dotad nije imalo pojma što znači riječ ‘pimpek’, ali joj je to na najgori način otkrio taj gad - ogorčena je majka curice.