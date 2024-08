Gaze ljude pa bježe s mjesta nesreće: 'Država je kaotična, nitko se ne želi držati pravila'

Podmetnuo je svoja nejaka leđa da bi zaštiti dvojicu prijatelja kako ne bi nastradali pod kotačima automobila kojim je upravljao pijani muškarac - rekao je jučer župnik fra Mario Radman, za vrijeme pokopa dječaka Kreše Zebe (13) na kojeg je 23. kolovoza u Cagama kod Okučana automobilom naletio pijani vozač (50) te pobjegao s mjesta nesreće.

Brojni mještani Okučanskog kraja, školske kolege, Krešini klupski prijatelji, rodbina mnogi sumještani došli su ga ispratiti na vječni počinak, bukvalno su popunili Okučansko groblje. Došli su se oprostiti i roditeljima koliko je moguće biti utjeha u njihovoj boli. Od dječaka u ime njegovih klupskih prijatelja, učenika škole i nastavnika drhtavim glasom oprostila se ravnateljica škole. Govorila je o Kreši, kao uzornom učeniku, uvijek nasmijanom, koji je jako volio svoju školu, svoje školske prijatelje, svoj NK Psunj Sokol. Načelnik općine jučer je proglasio za područje cijele općine Dan žalosti.

Zadnji trening

Krešo je u petak u svom klubu, u dresu s brojem 6, odradio posljednji nogometni trening. On i još dvojica prijatelja nakon treninga u prvi sumrak pošli su kući. Navratili su u trgovinu da si nešto kupe, a onda su se cestom uputili od Okučana, prema obližnjem Benkovcu da bi tada Krešin život zauvijek ugasio pijani vozač koji nije ni stao i pozvao Hitnu.

Bio je pod utjecajem alkohola od čak 2,45 promila. Policijski službenici su ubrzo doznali tko je počinitelj te su ga nakon određenog vremena zatekli i uhitili na mjestu prebivališta. Kad ih je vidio, krenuo je bježati. Krenuli su za njime, uporabili sredstva prisile, počeo je biti agresivan, vrijeđati, napadati ih.

Iz policije kažu kako na mjestu nesreće gotovo da nije bilo tragova kočenja, a sumnja je bačena na njega kada su vidjeli razbijeno vozilo ispred kuće i čuli ga kako kaže majci da ništa ne govori.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Sve ih je više

A takvih je bešćutnih vozača koji bježe s mjesta nesreće u Hrvatskoj sve više.

Policija još traži vozača koji je u utorak ujutro usmrtio muškarca na cesti prema Čaglinu u Brodsko-posavskoj županiji. Policajci su dojavu dobili oko 4 ujutro. Na D53 kod Gornjeg Slatinika pronašli su tijelo muškarca. Prema dosad prikupljenim informacijama, muškarac je preminuo nakon prometne nesreće koju je prouzročila nepoznata osoba s nepoznatim vozilom.

Na autocesti A3 pijani policajac (47) van službe udario je u drugi auto i pobjegao. Njegovi kolege zaustavile su ga na naplatnoj postaji gdje mu je pozlilo i prebačen je u bolnicu s teškim tjelesnim ozljedama.

Prije nekoliko dana na Državnoj cesti u blizini Crnog Sela vozač automobila udario je motociklista (63) i pobjegao. Još ga traže. Motociklist se teže ozlijedio, a pružena mu je liječnička pomoć u Općoj bolnici dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu.

Mama ga je natjerala da se vrati

Kod Osijeka je u ponedjeljak pijani mladić (22) udario tri pješakinje pa pobjegao. No mama ga je natjerala da se vrati na mjesto nesreće. U krvi je imao 1,49 promila alkohola. Pješakinje je pokosio prešavši na suprotni kolnički trak. Srećom, samo su lakše ozlijeđene. Osim alkoholiziranosti utvrđeno je da vozač kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Policija navodi kako su pješakinje lakše ozlijeđene, no sin jedne od ozlijeđenih žena govori kako njegova majka ima teže ozlijede.

- Mama je imala potres mozga, smrskan joj je nos i pije na slamku. Jedna od susjeda koja je bila lakše ozlijeđena pozvala je hitnu pomoć, a mama je bila bez svijesti u kanalu. Nakon što ih je udario, 22-godišnjak je pobjegao, napravio krug automobilom, vratio se i pitao ih je: "Šta vam je bilo?" Pravio se lud. Potom je pobjegao svojoj mami u susjedno mjesto plakati, a ona ga je dovezla natrag na mjesto nesreće. Prije nesreće je driftao i divljao automobilom po selu i ja sam ga vidio. Mojoj mami je od šoka skočio šećer i sad liječnici čekaju da se stabilizira kako bi je mogli operirati - ispričao je 43-godišnji sin u nesreći stradale 62-godišnjakinje.

Čekaju ga novčane kazne u ukupnom iznosu do 4960 eura, najveća zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B-kategorije u trajanju do 9 mjeseci i četiri boda.

Strava na Viru

Vozač (29) koji je na Viru naletio na obitelj iz Novog Ravna kod Križevaca i usmrtio mladu majku, nije pobjegao s mjesta nesreće. Ali i on je bio pijan. Imao je 1,75 promila alkohola u krvi. Otac i dvoje djece su jedva izvukli živu glavu i život im je bio ugrožen nakon operacije, dok je 11 mjesečna beba bila u dobrom stanju.

A o stanju u glavama ljudi i što se događa u društvu s obzirom na velik broj nesreća, bježanja s mjesta nesreće, bešćutnost i neodgovornost koja je zavladala, razgovarali smo s psiholozima.

Loš odgoj

- Jedan od faktora je sigurno i ova vrućina. O tome već postoje istraživanja. Pokazala su da dugotrajna vrućina djeluje na naš mozak te nas čini agresivnijima i teže se kontroliramo. Ali mislim da je puno važnija odgojna uloga koja je jako oslabjela, kako u svim segmentima života tako i u prometu. Nitko više ne zna što znači voditi brigu o drugome. Postali smo apsolutno sebični. U glavi nam je samo: "meni treba, ja hoću, ja moram". Primjerice, ako želimo parkirati auto, nije nas više briga hoćemo li ga ostavizi na zebri, hoćemo li nekoga zagraditi ili se parkirati na mjestu za invalide ili pak pred ulazom u bolnicu. To je poražavajuće - rekla je psihologinja Mirjana Nazor. A kako smo postali takvi? Po njoj je došlo do velikog stanjivanja srednjeg sloja koji u pravilu ima najviše šanse biti 'najnormalniji'.

Dan žalosti na Viru nakon tragedije u kojoj je poginula mlada majka, a suprug i troje djece ozlijeđeni | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Raslojili smo se i imamo previše onih koji jedva spajaju kraj s krajem pa ih to baca u očaj i onih koji su se obogatili na pitaj boga koji način pa su prebahati. Ovi drugi si svašta dozvoljavaju i to prenose na svoju djecu. Mladim sinovima i kćerima dopuštaju da voze skupe aute s prejakim motorima, a ako im djeca i skrive kakvu nesreću, oni ne daju da teret toga padne na njihova leđa. Mama i tata to sve nekako riješe na kraju. I tako se stvara cijela jedna generacija loših ljudi i bahatih vozača - uvjerava Nazor. Kao bitnu stavku ističe i stanje u državi.

Kaotična država

- Kod nas ništa ne funkcionira. U državi vlada kaos. Ljudi ne vide perspektivu i misle si: "zašto da se pridržavam ikakvih pravila kad ionako ništa ne funkcionira, kad se ni drugi ne pridržavaju, kad ionako ništa nema smisla, itd." - kaže psihologinja. Razgovarali smo i s njezinim kolegom, psihologom Ivanom Modrušanom.

Dan žalosti na Viru nakon tragedije u kojoj je poginula mlada majka, a suprug i troje djece ozlijeđeni | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ljeto je, odmori, sve je puno turista pa je tako i na cestama puno više ljudi koji rade gluposti. Prijećujem puno skupih i dobrih automobila na cesti i vjerujem da se većina u njima osjeća sigurno i da si dopuštaju puno više nego što bi si dopuštali u lošijim autima. U lošima bi bili oprezniji. Narasla su im krila. I ceste koje su sada relativno dobre možda pružaju neku lažnu sigurnost. Ljudi ih uzimaju zdravo za gotovo. Na problematičnim cestama se uvijek više pazi - tvrdi Modrušan.