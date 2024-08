Sve više poginulih na cestama: Stručnjak: 'Pijani vozači moraju znati da se neće uspjeti izvući'

Stanje u prometu odraz je stanja u društvu. Kad u našoj okolini više ne bude toliko agresivnih, bahatih i pijanih ljudi koji misle da im nitko ništa ne može, onda će se poboljšati i stanje u prometu, kaže nam prometni stručnjak i vještak Goran Husinec, kojega smo zamolili za komentar jer kolovoz ove godine doista možemo nazvati "crnim kolovozom", s obzirom na broj poginulih i povrijeđenih u prometu, ali i vrste prometnih nesreća.

Jer samo u proteklih nekoliko dana vidjeli smo dva slučaja u kojima su pijani vozači bježali s mjesta nesreće. U petak kasno navečer pokraj Okučana je vozač s 2,45 promila alkohola u krvi autom udario i usmrtio dječaka (13) koji je, vraćajući se s treninga, hodao uz cestu te je nakon što je ubio dijete samo odjurio dalje, a dan kasnije pijani policajac (47) iz PP Nova Gradiška kraj Slavonskog Broda izazvao je prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđen stariji bračni par iz Italije te je isto tako pobjegao. Zaustavljen je nekoliko kilometara dalje, prevezen u bolnicu zbog ozljeda i sad se u KBC-u Osijek bori za život.

- Zajednički nazivnik svega što smo vidjeli proteklih dana su alkohol i neprilagođena brzina. U tome leže problemi. Jer alkohol nije problem samo u prometu, nego u društvu općenito. Oni koji prekomjerno piju stvaraju probleme u vlastitim obiteljima, na poslu ako ga imaju. I to se sve pretače u promet. Ujedno, pijani ljudi nisu samokritični, nemaju straha i uvjereni su da im se u vožnji ništa neće dogoditi. Uostalom, podaci kažu da čak 95 posto pijanih vozača koji su sudjelovali u nesrećama nisu bili vezani - tumači Goran Husinec.

Učinkovitost kažnjavanja

Dodaje da i oni koji znaju da netko prekomjerno pije i takav sjeda u automobil to ne prijavljuju, jer ljudi ne shvaćaju da je auto u rukama pijanog čovjeka vrlo opasna stvar, doslovno poput oružja. Često se iznova otvara pitanje bi li još veće novčane kazne spriječile dio prometnih nesreća i smanjile brojke u crnim statistikama, no ruku na srce, kazne već jesu prilično velike i povećanje iznosa ne bi imalo nekog osobitog učinka. S time se slaže i Goran Husinec ističući kako kazne doista ni već sad nisu male, no problem je u njihovoj provedbi, odnosno u činjenici hoće li netko doista i biti kažnjen.

- Treba povećati izvjesnost kažnjavanja. Drugim riječima, učinkovitost provedbe kažnjavanja, tako da oni koji čine prometne prekršaje i ne poštuju zakone znaju da će istinski biti kažnjeni i da se neće moći izvući. Sad to nije slučaj. Bahati i bogati računaju na svoje skupe odvjetnike, a oni s margine i nezaposleni da će se izvući zbog svog socijalnog statusa jer su ionako pod ovrhama ili rade na crno pa se država neće ni imati otkud naplatiti. Moja osobna zapažanja kroz dugogodišnji rad pokazuju da je u slučajevima neodgovorne vožnje u pijanom stanju obično riječ o ove dvije spomenute kategorije ljudi. Oni koji marljivo rade osam sati svaki dan i normalno žive rijetko izazivaju probleme u prometu - tumači Goran Husinec.

Zagreb: Goran Husinec, sudski vještak za cestovni i pomorski promet | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Dodaje da onaj koji pijan sjeda u automobil itekako dobro zna da riskira da pogine, da ubije nekog ili uništi svoj automobil te sve to prihvaća kao rizik. Pa kad se takvom čovjeku, kaže Husinec, spomene kazna od 2000 eura, njemu taj rizik u usporedbi s ostalima, nažalost, doslovno izgleda smiješan. A jednako je smiješan, kaže Husinec, i bogatašima kojima i višestruko veći iznosi nisu nikakav problem i doslovno ih boli briga za kazne.

A bjegovi s mjesta nesreće, takozvani "hit and run", kako to zovu u anglosaksonskim zakonima, u očima građana smatra se nečim što je apsolutno dno dna i zaslužuje najteže kazne. I po slovu zakona to bi trebala biti poprilično otegotna okolnost, no Husinec kaže da praksa pokazuje drugačije. Drugim riječima, to u većini slučajeva ni približno nisu toliko otegotne okolnosti koliko bi trebale biti.

Crna statistika

- Povijest je pokazala da su uvijek bolje prolazili oni koji su pobjegli nego oni koji su ostali na mjestu nesreće. Prvo, za onoga koji bježi uvijek postoji vjerojatnost da ga neće ni uloviti, a ako ga ulove, siguran je da će ga odvjetnici izvući. Mnogi ciljano pobjegnu, čuju se s odvjetnicima, i onda u njihovoj pratnji sljedećeg dana odu sami u policiju kad se ni alkohol više ne može dokazati. Naslušao sam se na suđenjima raznih navodnih isprika, od toga da je netko bio u šoku i nije znao što radi, pa do toga da je jurio autom jer mu je dijete doma bilo bolesno.

Počinitelji znaju da će u našem sudstvu, u stvarnoj praksi, uvijek moći iskoristiti neke rupe i zato bježe - priča nam Husinec podsjećajući na ono što svi znamo, a to je da, nažalost, pred zakonom nisu svi jednaki, dodajući da je kod bogatih i moćnih u posljednje vrijeme postalo normalno da na suđenja za nesreće koje su izazvali dolaze na ročišta ne s jednim, nego s tri odvjetnika.

Inače, statistike MUP-a kažu da je na hrvatskim cestama do 1. srpnja ove godine poginulo čak 120 ljudi. Kad se ta brojka usporedi s prethodne dvije godine, vidljivo je povećanje, s obzirom na to da je u prvih šest mjeseci prošle godine poginulo 99 ljudi, dok je 2022. smrtno stradalo 110 ljudi u istom periodu.