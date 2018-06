Gdje je bila 25 dana? Melania se napokon pojavila u javnosti

Američka prva dama Melania Trump u ponedjeljak se pojavila po prvi put u javnosti nakon operacije bubrega prije tri tjedna i sudjelovala u Bijeloj kući na svečanosti dodjele odličja obiteljima poginulih vojnika.

U priopćenju izdanom tim povodom navela je da joj je čast primiti u Bijeloj kući obitelji poginulih i odati priznanje njihovoj žrtvi.

Na ovu svečanost novinari nisu bili pozvani, a objavljena je samo službena fotografija na Twitteru.

"Svima onima koji su izgubili svoje voljene u službi naše domovine, naša nacija suosjeća zajedno s vama", navela je Melania u priopćenju iz njezina ureda. "To je svečani podsjetnik da smo mi, američki narod, sposobni živjeti slobodno kako i živimo zahvaljujući nesebičnoj žrtvi naših muškaraca i žena u vojnim odorama", dodaje se.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7