Gdje je mrkva? Globe za učitelje neće podići kvalitetu nastave...

Nikome nije jasno kako bi to trebalo uopće izgledati. Primjerice, roditelj nije zadovoljan ocjenom svog djeteta pa odluči nastavnici/nastavniku poslati prosvjetnu inspekciju ili Agenciju za odgoj i obrazovanje, hoće li viši savjetnici i inspektori tih institucija pisati kazne? Izdavati račune s PDV-om? Ili će to raditi sam ministar? Ako prođu izmjene i dopune Zakona o obrazovanju, najavljenog za hitnu proceduru u Saboru, koliko će školskih izleta biti odrađeno do ljeta ili iduće godine? Maturalaca? A koliko će učenika tek sad prolaziti s odličnim? Ili će biti baš obrnuto? Iz Ministarstva, naime, stiže poruka: “Svi koji rade po zakonu ne trebaju se ničega bojati, ovo su kazne za one koji po zakonu - ne rade”.