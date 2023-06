General Armagedon je znao za vojni puč Wagnerovaca i šutio?

Putinu sam savjetovao da ne žuri. 'Hajde', rekao sam mu, 'ajmo porazgovarati s Prigožinom i s njegovim zapovjednicima'. Na to mi je on odgovorio: 'Slušaj, Saša, to je beskorisno. On čak ni slušalicu ne diže, ne želi ni s kim razgovarati'.

Prepričao je tako jučer bjeloruski diktator Aleksandar Lukašenko detalje subotnjeg razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o državnom udaru koji je pokrenuo šef paravojske Wagner Jevgenij Prigožin.

Putinova poruka

Prema pisanju bjeloruskih medija, Lukašenko im je prenio kako je Putin prvo rekao da će ugušiti pobunu. Usporedio ju je s ratnim previranjima koja su bila uvod u revoluciju 1917., a potom i s građanskim ratom. Ipak, nekoliko sati kasnije, dok su borci Wagnera bili na samo 200 kilometara od Moskve, pao je dogovor. Prigožin je stao s napadom, a zauzvrat ga neće progoniti ako se preseli u Bjelorusiju. Onamo je zrakoplovom doletio u utorak te se samo jednom obratio javnosti. Lukašenko je potvrdio kako je Putin govorio "ruskim kriminalnim slengom" te je to preveo kako ih namjeravaju pobiti.

- Shvatio sam i sljedeće: donesena je brutalna odluka (a to se moglo zaključiti po Putinovu tonu) da se pobunjenici likvidiraju - rekao je Lukašenko u utorak na sastanku dužnosnika svoje vojske i novinara, a prenose bjeloruski državni mediji. Savjetovao mu je da razmisli "malo dalje od vlastita nosa" jer bi Prigožinovo ubojstvo moglo izazvati pobunu. Sad smatra kako bi njegova vojska mogla imati iskustva od razvojačenih wagnerovaca, koji su u Bjelorusiji slobodni.

- Ovo je najobučenija postrojba u vojsci. I moja vojska to shvaća jer mi u Bjelorusiji nemamo takve ljude - rekao je Lukašenko.

Unatoč "oprostu", neslužbena istraga o Prigožinovim suradnicima ide dalje. Prema pisanju New York Timesa, general Sergej Surovikin, poznatiji kao Armagedon, znao je za pobunu. Iako je tijekom subote pozvao wagnerovce da se vrate u bazu i prestanu s pobunom, ruski istraživački portal sumnja u tu priču. Prema tvrdnjama ruskog projekta Dosje, Surovikin je od 2017. počasni član Wagnera te je dobio i značku s brojem M-3744.

Osim toga, jučer je u nerazjašnjenim okolnostima u nesreći s ATV vozilom teško ozlijeđen ruski general Aleksander Travnikov iz Ministarstva unutarnjih poslova. Liječnici se bore za njegov život.

Osoba X

I dok se situacija oko Prigožina ne stišava, ruski mediji neslužbeno doznaju kako je general Surovkin uhićen i odveden u pritvor. Vilko Klasan, sigurnosni analitičar Instituta za istraživanje hibridnih sukoba prošlog je tjedna rekao kako iza svega stoji osoba X. Iako kruže tri teorije, o dogovorenom sukobu, neuspjelo vojnom udaru ili samo ustanku, Klasan je uvjeren kako je zbilja poveo neuspjeli državni udar.

- Ovakvo što se nije planiralo nekoliko dana. Ne bi ovog niti bilo bez neke treće strane koja mu je rekla da krene i da oni neće reagirati. Željeli su u srži poniziti ili srušiti Putina. Pa oni su zauzeli Rostov i krenuli na Moskvu u koloni vozila bez da je itko trepnuo. Takva kolona željela je zauzeti Kijev pa su uništeni sve do jednog. Da je netko želio, kolona bi bila razbijena s dva borbena zrakoplova - kaže Klasan.

Kao čovjeka, koji je Prigožinu poslao tajnu poruku da nisu uspjeli, vidi uhićenog generala Sergeja Surovikina. U video poruci, koju je nabrzinu snimio i čitao je s blesimetra, vidi se kako šalje poruku Prigožinu da se vrate u baze prije nego bude prekasno. U ruci je grčevito stiskao pušku te je izgledao 'natjerano'. Prigožin bi, kaže Klasan, samo zbog poruke suradnika stao, a ne zato što ga je Lukašenko nagovorio.