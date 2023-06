Lukašenko kaže da je on uvjerio Putina da ne likvidira Prigožina

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da je on uvjerio ruskog predsjednika Vladimira Putina da "ne likvidira" šefa plaćenika Jevgenija Prigožina, reagirajući na događaje koje je Kremlj nazvao pobunom, a Rusiju su gotovo gurnuli u građanski rat.

Putin je isprva kazao da će ugušiti pobunu, usporedivši je s ratnim previranjima koja su bila uvod u revoluciju 1917., a potom i s građanskim ratom, ali nekoliko sati kasnije postignut je dogovor sukladno kojemu se Prigožinu i nekim njegovim borcima omogućilo da otiđu u Bjelorusiju.

Prigožin je iz Rusije u Bjelorusiju doletio u utorak.

Dok je opisivao svoj subotnji razgovor s Putinom, Lukašenko je upotrijebio izraz koji se koristi u ruskome kriminalnom slengu, a znači ubiti nekoga.

"Shvatio sam i sljedeće: donesena je brutalna odluka (a to se moglo zaključiti po Putinovu tonu) da se pobunjenici likvidiraju", rekao je Lukašenko u utorak na sastanku dužnosnika svoje vojske i novinara, a prenose bjeloruski državni mediji.

"Putinu sam savjetovao da ne žuri. 'Hajde', rekao sam mu, 'ajmo porazgovarati s Prigožinom i s njegovim zapovjednicima.' Na to mi je on odgovorio: 'Slušaj, Saša, to je beskorisno. On čak ni slušalicu ne diže, ne želi ni s kim razgovarati'."

Putin je 1999. upotrijebio isti ruski glagol kada je govorio o čečenskim militantima.

Kremlj nije odmah komentirao Lukašenkove izjave, koje daju rijedak uvid u razgovore unutar Kremlja.

Lukašenko, blizak Putinov saveznik i dugogodišnji poznanik Jevgenija Prigožina, rekao je i da je ruskome predsjedniku savjetovao da razmisli "malo dalje od vlastita nosa" jer bi Prigožinova likvidacija mogla rezultirati pobunom njegovih boraca.

Bjeloruski je čelnik rekao i da bi njegova vlastita vojska mogla imati koristi od iskustva Wagnerovaca koji se, u skladu s dogovorom s Kremljem sada mogu slobodno kretati po Bjelorusiji.

"Ovo je najobučenija postrojba u vojsci", prenijela je državna agencija BelTA Lukašenkove riječi. "Tko će se tomu usprotiviti? I moja vojska to shvaća jer mi u Bjelorusiji nemamo takve ljude."