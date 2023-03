VIDEO Gotovina darovao 22 vitraja crkvi u Pakoštanima: 'Tradicija i naša bratovština'

General Ante Gotovina ispunio je zavjet i darovao je župnoj crkvi Uzašašća Gospodinova u Pakoštanima 22 vitraja s oslikanim svecima. Sa suprugom Dunjom došao je na nedjeljnu misu gdje je vitraje nakon misnog slavlja blagoslovio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je i predvodio misu.

Gotovina je objasnio zašto se odlučio darovati vitraje.

- Crkva je lijepa, a da bi bila još ljepša onda smo planirali i odlučili. Imali smo želju zapravo mnogo godina prije da postavimo te vitraje. Imali smo i umjetnika, našeg likovnog umjetnika i akademskog slikara Mirka Zubaka. I bio je tu i institut za zaštitu spomenika pa smo i s njima razgovarali i dali su nam dobre ideje. I išli smo u realizaciju - rekao je Gotovina.

- I dobro je da smo to napravili. Sretan sam zbog toga. Ja i moja bratovština jer to i je bratovština svetog Ante. Bio je moj pradjed, djed koji nije imao sinove pa je gura mene, unuka najstarijeg. To je neka naša tradicija - istaknuo je.

Vitraje su darovane u ime pakoštanske bratovštine Sv. Ante čiji je bratim general Gotovina, rodom iz Pakoštana. Oslikao ih je Mirko Zubak, likovni umjetnik iz Zagreba. Otkrio je da je na vitrajama radio dvije godine.

- Najdraža mi je srce Marijino - rekao je te dodao da mu ovo nije prvi ovakav rad.

