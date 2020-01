Najavio je osvetu SAD-u jer su ubili generala pa se rasplakao

General Iranske revolucionarne garde Ramezan Šarifi rasplakao se dok je bio u programu uživo i govorio u ubojstvu moćnog iranskog generala Kasema Sulejmanija u američkom napadu u Iraku.

Šarifi je rekao da su njegove pristalice iskreno ožalošćene i najavio je osvetu.

Iranian Revolutionary Guard Spokesman General Ramezan Sharif vowed that Iran would definitely retaliate to the US airstrike that killed the country's top general, Qassem Soleimani. pic.twitter.com/FOjSO7x0pY

- Naša odlučnost da se osvetimo američkim kriminalcima i okupatorima je jača nego ikada i definitivno će se dogoditi - poručio je Šarifi.

Nakon toga je general zaplakao, pa ga je novinar morao tješiti.

Iran najavljuje osvetu, a State Department je pozvao američke građane da hitno napuste Irak.

#Iraq: U.S. citizens in Iraq or concerned about loved ones in Iraq can contact the Department of State at 202-501-4444 or toll-free in the U.S. at 888-407-4747. Avoid the U.S. Embassy in #Baghdad. Monitor local and international media for updates. pic.twitter.com/jt8hcBU6uH