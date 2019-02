Generali Tolj i Kapural napustili su Hrvatski generalski zbor

Generali Ivan Tolj i Ivan Kapural izvijestili su u nedjelju da su podnijeli ostavke u svim tijelima i članstvu u Hrvatskome generalskom zboru (HGZ) zbog ustaljenog nereagiranje te udruge na većinu pojava i događaja u društvu prema kojima je trebalo zauzimati jasan vrijednosni stav, među kojima su naveli i posljednji slučaj dodjele priznanja ministru bivše SFRJ (Budimiru Lončaru) "zaslužnom" da je razoružana i goloruka Hrvatska, na samom početku velikosrpske agresije, dobila embargo na uvoz oružja.

"Pojedine organizacijske strukture u Republici Hrvatskoj među kojima je i Hrvatski generalski zbor – dopuštajući i šuteći na mogućnost da se osobama, pripadnicima totalitarnog komunističkog režima odnosno njegovim izravnim izvršiteljima dodjeljuju priznanja i medalje - ne ispunjavaju svoju društvenu funkciju i razlog svoga postojanja. Najnoviji primjer takva postupanja je dodjela priznanja vremešnom ministru (94 god.) bivše SFRJ, "zaslužnom" da je razoružana i goloruka Hrvatska, na samom početku velikosrpske agresije, dobila embargo na uvoz oružja, a da i ne spominjemo njegovo «slavno» djelovanje u poraću 1945., u Zadru i njegovoj okolici", naveli su Tolj i Kapural.

Upitali su je li moguće da o svemu tome hrvatski generali, ratni generali šute. "U ratu nas je resila hrabrost, a u izborenom miru ( je li i to moguće!!!?) neopravdano jalovo taktiziranje i oprez, malodušje i kukavičluk!", istaknuli su u tekstu ostavke.

U medijima je objavljeno da je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić 25. siječnja donio odluku da se Budimiru Lončaru dodijeli Medalja Grada Zagreba.

Tolj i Kapural smatraju da je dužnost i obveza HGZ-a da reagira na poteze kojima se promoviraju osobe i djelovanje, koje je u suprotnosti s našim pravednim, državotvornim, i obrambenim Domovinskim ratom, kao i s cjelokupnim vrijednosnim sustavom hrvatskog naroda i države.

Nećemo biti sudionici u šutnji

"Osim toga poglavita zadaća HGZ-a trebala bi biti beskompromisno davanje potpore svima onima u našemu društvu koji se zalažu za te, u krvi naših branitelja, stečene vrijednosti. Da se zalažu za posvemašnji boljitak Domovine i naroda, na temelju poštena i plaćena rada, te za dostojanstven život obitelji i pojedinaca u pravnoj i pravednoj državi."

Pojedince i pojedine organizacijske, gospodarske i financijske strukture RH , od rata do danas smatraju glavnim krivcima demografskog kolapsa i nezapamćenog egzodusa hrvatskog naroda u potrazi za boljim životom.

Ustaljeno nereagiranje HGZ-a na većinu pojava i događaja u društvu prema kojima je trebalo zauzimati jasan vrijednosni stav, doveli su do toga da više ne želimo sudjelovati u takvome radu ove udruge, istaknuli su Tolj i Kapural i poručili da neće biti sudionici u šutnji, u vremenima kada bi trebali govoriti i biti djelatni promicatelji i branitelji vrijednosti na kojima počiva hrvatski narod i njegova država.

"Ovom ostavkom pokazujemo našu obvezu i spremnost za uključivanjem u sve aktivnosti koje će doprinositi obnovi vrijednosnog sustava, povratku hrvatskih ljudi iz inozemstva, njihovu zapošljavanju i izlasku iz očite i teške krize u koju smo upali zbog ”grijeha struktura”, kako je to svojedobno i točno rekao kardinal Josip Bozanić, zbog niza pogrešaka, krivog činjenja ili još gore – nečinjenja, kao da se sve to loše događa negdje daleko, a dotle svakodnevno autobusi, vlakovi i zrakoplovi odnose hrvatske ljude, našu mladost negdje u tuđine i doista daleko od svega onoga za što smo se kroz povijest, sve do Domovinskoga rata borili i izborili: za slobodnu i, ,konačno, međunarodno priznatu Državu!"

U tekstu ostavke navode kako kao utemeljitelji HGZ-a nisu mogli niti zamisliti da će pretežita i za javnost često vidljiva svrha djelovanja njihove udruge biti paljenje svijeća, polaganje vijenaca i obilježavanje obljetnica.

Umjesto da uz tu, hvale vrijednu aktivnost, budemo, prije svega, djelatni glasnogovornici hrvatskog naroda kojeg zahvaća sve više rezignacija i malodušje, kritičari svega onoga negativnog što razara sadašnjost i sprječava budućnost, HGZ sudionik je šutnje, kronična nedjelovanja prikrivena ispraznim frazama. Tek takvim djelovanjem, odavanja počasti, upaljene svijeće i vijenci imaju smisla. Na djelotvornost obvezuju nas naši pali vojnici i suborci bez čije žrtve ne bi bilo hrvatske slobode!", poručili su general-bojnici Ivan Tolj i Ivan Kapular.