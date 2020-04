Giganti za toranj: Dvije dizalice ruše opasne dijelove katedrale

Dizalice koje su zajedno teške 650 tona u vlasništvu su tvrtke Zagrebtrans d.o.o. Iz te tvrtke, pak, nisu bili rapoloženi za izjave, obrazloživši da oni nisu investitori. No, pred njima je definitivno zahtjevan posao koji će doduše kada se obave sve pripreme trajati kratko. A to je i sada i najveći prioritet kako se sjeverni toranj sam ne bi urušio i napravio još veću štetu. Stoga je s radovima trebalo krenuti odmah.

- Za samo rušenje dijela sjevernog tornja trebat će svega dva sata, ali zato je potrebna dobra priprema - govori nam sugovornik s Kaptola te dodaje da su trebali za taj poduhvat unajmiti najveće dizalice koje postoje u zemlji. Obje mogu dosegnuti krak od 120 metara. Jedna je teška 300, a druga 200 tona, a svaka može podići teret od devedeset tona.

- Pred nama je jako zahtjevan posao. Ne smije se dodatno ništa oštetiti, zato smo morali zaštititi cijelu crkvu prije svega- govori nam naš sugovornik s Kaptola koji svjedoči radovima te napominje da su posebno zaštićeni vrijedni kipovi te grob Blaženog Alojzija Stepinca. Ističe kako je pravo čudo što je grob hrvatskog blaženika koji čeka kanonizaciju ostao netaknut u razarajućem potresu.

Iako je oko groba sve zatrpano kamenom i žbukom tijelo i sarkofag u kojem ono leži ostavlja dojam da se ništa nije dogodilo te kobne nedjelje. Osim Stepinčeva groba svećenici u katedrali drže čudom i to što je s kip Gospe ostao također neokrznut.

- Blažena Djevica Marija nije nimalo oštećena kao da potresa nije ni bilo. Čudo je i što Stepinčev grob nije stradao. To su Božji znaci. Poruka je jendostavna okrenimo se Bogu i širimo ljubav i dobra djela - govori nam sugovornik s Kaptola te dodaje da je odlučeno i da Stepinčevo tijelo ostane u katedrali te da se nigdje ne iznosi.

No, nažalost stradali su mnogi vitraji i pred njima je veliki proces obnove. Priprema se skidanje deset drvenih kipova proroka u apsidi. Osim dizalica, u pomoć će, saznajemo, pristići i alpinisti koji su spremni pomoći zagrebačkoj prvostolnici. Radovi na obnovi katedrale, kako saznajemo, kreću odmah, a svećenici mole za lijepo i toplo vrijeme kako bi se oni mogli nesmetano odvijati. No, nitko ne može procijeniti kolika je ukupna šteta na katedrali, a naši sugovornici kažu da će to biti moguće tek nakon što krenu prvi radovi.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Potres koji je 22.03. pogodio Zagreb bio je jačine 5,5 po Richteru. U nešto više od 24 sata od prvog potresa, na području grada zabilježeno je 57 potresa.

- Sada nitko ne može davati procjene koliko je novaca potrebno uložiti i koliko će sve to trajati. No, jedno je sigurno da će biti riječ o velikom novcu - kažu izvori s Kaptola i dodaje da je pozitivno to što su svi dobro organizirani te što su svi pribrano reagirali odmah nakon samog potresa.

Velika je pak tuga što se katedrala obnavljala punih trideset godina i sada kada je bila u završnoj fazi, ide se sve ispočetka, odnosno čak i više jer prvo slijedi rušenje dijela sjevernog tornja. Posebno je važno, na što upozorava i naš sugovornik, da se građani ne zadržavaju pred katedralom jer postoji velika opasnost da im nešto padne.

- Molimo sve građane da prihvate situaciju kakva je. Svima je teško, crkve su zatvorene zbog epidemije korona virusa, a sada je još potres pogodio zagrebačku prvostolnicu. Bez obzira na sve pozivam vjernika da proslave Uskrs u svojim obiteljima u sreći i veselju - završio je naš sugovornik.

Kran od 120 metara: 15 'kubika' kamena teži oko 30 tona

Statičari koji su pregledali katedralu, ustanovili su kako je oštećen i sjeverni toranj. Odnosno da je došlo do pomaka od nekoliko centimetara. Zbog toga je donesena odluka o skidanju kompletnog dijela zvonika koji ima oko 15 m3 kamena i teži oko 30 tona, s dizalicom koja ima krak od 120 m i može podići tu težinu.