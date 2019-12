Giljanović poludio na presudu: 'Malo je pet, dajte mi još 25!'

Nije pomoglo svjedočenje Marka Bekavca (29), niti je od neke koristi bila elaborirana obrana Ivana Giljanovića (37) zvanog Giljo: osuđen je na pet godina zbog pokušaja ubojstva Bekavca. Iako je to zakonski minimalna sankcija koju je mogao dobiti pred Županijskim sudom u Splitu, Giljanovića je jako pogodilo ono što je čuo.

- Čovik mi je pritija, šta sam triba napravit?! Silovateljima dajete dvi godine, a mene ste osudili zbog mog imena, prezimena i nadimka! Niste vjerodostojna sutkinja, ovo će vam past, ne pije vodu... - nije se dao zaustaviti Giljanović, počeo je šetkati po velikoj dvorani splitskog suda, praćen pravosudnim policajcima.

Pokušala ga je sutkinja Višnja Strinić urazumiti, nagovoriti da čuje obrazloženje presude, no uzalud je bio taj fini, psihološki pristup. Giljanović je nije čuo, nije niti slušao, vjerojatno mu je odzvanjala odluka po kojoj ostaje u pritvoru, što znači da još neko vrijeme neće vidjeti svoju trogodišnju kćerku...

- Koliko su vam platili za ovu presudu?! Ma šta ću više slušat, idem ća! Ja sam na robiji ka doma, malo je pet, dajte mi 25 godina. Ja sam NAJJAČI! - povikao je Giljanović dok su ga djelatnici pravosudne policije odvodili iz sudnice.

Giljanović je de facto priznao pucnjavu, odnosno da je 1. svibnja 2018. godine u kafiću Clo u Splitu pucao u Bekavca, no tvrdi da je to uradio u strahu za vlastiti život, zbog višemjesečnih prijetnji, psihičkog maltretiranja i ucjena kojima je bio izložen. Mislio je da ga Bekavac hoće likvidirati, branio se Giljo, osuđeni kamatar i iznuđivač, bivši boksač i profesor kineziologije. “Podršku” mu je dao Bekavac svojim svjedočenjem, nije zainteresiran za kazneni progon te je svjestan da se sam kriv, potpuno mu je jasno zašto je Giljanović tako postupio... Nakon njegova svjedočenja zagrlili su se i oprostili jedan drugom, dirljive su bile scene na splitskom Županijskom sudu. No, sud nije prihvatio verziju s nužnom obranom, ključna je bila snimka video nadzora u lokalu na kojoj je sve snimljeno.

- Nije postojao napad žrtve, a do sukoba je došlo uz sudjelovanje okrivljenog. Da su te ranije prijetnje izazvale toliki strah ili prepast kod optuženog, ne bi dolazio na sastanak u Cloa, a došao je naoružan pištoljem. Pucao je u Bekavca s udaljenosti od pola metra pa kasnije s metar i pol, ukupno je pronađeno šest čahura, ciljajući u trbuh i grudni koš, što se vidi na snimkama, dok žrtva bježi, čak i dok je na tlu. - kazala je između ostalog u obrazloženju presude sutkinja Strinić.

“Zakonom određena kazna za ovo nedjelo je od pet do 20 godina zatvora”, kazala je predsjednica vijeća i dodala: Olakotne okolnosti su činjenica da je optuženi otac maloljetne djece, da se pomirio sa žrtvom, no otegotna okolnost – ranija osuđivanost – je bila presudna zbog koje sud nije mogao izreći sankciju ispod zakonskog minimuma.

Podsjećamo, Ivan Giljanović u utorak je iznosio svoju obranu. Pokušao je uvjeriti sudsko vijeće Županijskog suda u Splitu kako je zapravo u cijeloj priči on žrtva, kako ga je Bekavac psihički zlostavljao i maltretirao, prijetio i ucjenjivao.

- Upoznao sam ga 2017. godine na Splitu 3, kad me neki momak pozvao nadimkom sa zidića. Djelovao mi je kao Španjolac, stranac, a kad sam ga pitao tko je, predstavio se. Bekavac me ranije u zatvoru pozdravljao preko zajedničkog prijatelja tako da smo se tu upoznali. Znao sam da njega drže za najopasnijeg momka u gradu, kojeg su mnogi izdali ali koji se ne libi napraviti bilo što. Kad sam ga kasnije sreo, nisam ga mogao prepoznati zbog njegove ovisnosti o drogama. Ponudio sam mu da ću ga izliječiti, imao je volje, doveo sam ga u svoju obitelj, svoju kuću. U rekordnom roku se ostavio droge, normalno je funkcionirao, no ubrzo sam shvatio kako ima brojne psihičke probleme, osoba s dijagnozama. - krenuo je s povijesti njihovog odnosa Giljanović, profesor kineziologije koji je osnovao podružnicu boks kluba u Okrugu na Čiovu te koji je svojedobno osuđen zbog kamatarenja i lihvarskih ugovora.

- Najveća greška u mom životu je Marko Bekavac. Uništio sam svoj i život obitelji. Kad je shvatio da imam svoju obitelj, svoj život, počeo me psihički maltretirati, prijetiti. Govorio je “kako mogu ostaviti sina jedinca”, tražio je novac, govorio je da njemu trebao 200 kuna dnevno. Rekao sam mu da nisam krava muzara, da ne serem novac, a on mi je rekao da je on Markus Maximus, mojoj supruzi je poslao poruku “rat je počeo, rat je neizbježan”. Kad je otišao u siječnju 2018. godine u Zagreb, mislio sam da su moji problemi s Markom gotovi, no onda je izašla istina na vidjelo, uzimao je novac od mojih prijatelja i govorio da sam ja tako rekao. Onda me nazvao iz Zagreba, da mu moram uplatiti 300 eura jer nema što jesti. Iako sam mu rekao da ne moram ništa, na kraju sam mu uplatio 1,500 kuna. Ali uplata je “sjela” nakon roka kojeg je postavio pa me nazvao i rekao “pič.., ja ne vrijedim 200 eura nego mnogo više”. Uzvratio sam mu “slušaj me sad pič.. jedna, curice jedna, cigo jedan, prekini me zlostavljati, ucjenjivati i prijetiti”. Razbjesnio se, rekao mi “kada Marko Bekavac kaže da ćete ubiti, onda te i ubije, a sada sam dobio zeleno svjetlo od boga za tebe”.

- U treći mjesec me nazvao i rekao da dolazi iz Zagreba, da ga boli ku... za tih 200 eura, da će mi ispostaviti račun u kojem će biti dosta nula, 18 tisuća eura i motor Suzuki B-king, i da mu se moram ispričati preko Instagrama, napisati da je on broj jedan u gradu, da sam ja pič..., curica i cigan. - između ostalog je govorio u utorak Giljanović.

Što se tiče samog obračuna, opis je bio kraći. Giljanović je prethodno ozlijedio rame vježbajući pa je na “sastanak” u Cloa ponio pištolj. Kad je došao, napali su ga Bekavac i njegov prijatelj, ali to ga nije toliko zabrinulo koliko pogled na torbicu koju je Bekavac ostavio na stolu. U njoj je vidio pištolj pa je, kada je Marko Bekavac krenuo prema njemu, iz straha ustao, instinktivno izvadio svoj pištolj i zapucao prema Bekavcu.

- Moja namjera je bila onesposobiti Bekavca da dođe do pištolja i tako dovede moj život u smrtnu opasnost. - zaključio je Giljanović, koji je sve to proživio u stanju velikog stresa, patnje, prepasti, jake razdraženosti,..., a nije propustio nabrojati ni laži tužiteljstva, na kojem bi trebali gledati cijelu sliku, ne samo video pucnjave.

Naglasio je Giljanović da je nakon pucnjave pobjegao, ali ne od pravosudnih organa i policije, već jer je trebao biti ubijen i to možda i u zatvoru na Bilicama. Bekavac je naime pripadao krim miljeu koja ga je u više navrata tražila na više lokacija kako bi ga likvidirala, napomenuo je Giljo. Također je rekao da je u veljači pokušao samoubojstvo od nemoći, kada je pucano na automobil njegove supruge. Tada mu je prijatelj doslovno pomaknuo cijev pištolja sa sljepoočnice u posljednji trenutak, tad je propucao mali prst. A u zatvoru je nedavno pokušao suicid žiletom, i to nakon što ga njegova najmlađa kćerka nije prepoznala...

Nakon Giljanovićevog ekspozea završne riječi iznijeli su tužiteljica i branitelj. Zamjenica Županijskog državnog odvjetnika Marina Matušan je u jednom trenutku rekla za Giljanovićevu obranu da je laž, što je izazvao Gilju na oštru reakciju. Jednako je oštra međutim bila sutkinja Višnja Strinić pa se optuženi primirio. Na video snimkama nadzornih kamera se vidi kako Giljanović puca prema Bekavcu, ne vidi se da je napadnut pa “ako laže koza, ne laže rog”. Za tužiteljstvo je ovaj zločin više nego dokazan, dok je prema obrani u pitanju nužna obrana u stanju u koje je Giljanović doveden višemjesečnim prijetnjama.

Prema optužnici, Bekavca je nakon verbalnog sukoba u kafiću, po optužnici ŽDO-a, jedan hitac iz Giljanovićeva pištolja pogodio te je pao na tlo, a kad se uspio podignuti, Giljanović je s oko metar i pol udaljenosti ispalio prema njemu još jedan hitac koji ga je pogodio.

No, Bekavac je posrćući nastavio bježati, a Giljanović je krenuo za njim i upucao ga je s još tri metka. Bekavac je tada zadobio dvije prostrjelne rane desne natkoljenice, jednu prostrjelnu ranu lijeve natkoljenice i jednu prostrjelnu ranu lijeve podlaktice.