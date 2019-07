Suze na sudu: Grlili se i ljubili, pomirili se Bekavac i Giljanović

Ivanu Giljanoviću (38) u Splitu je počelo suđenje zbog pokušaja ubojstva Marija Bekavca (28), međutim na kraju ročišta su se žrtva i optuženi Giljanović pomirili. Kako piše Dalmatinski portal, zagrlili su se, poljubili, a potekle su i suze.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Giljanović je rekao da ne priznaje optužnicu i da se ne osjeća krivim za pokušaj ubojstva u kafiću na Kmanu prošle godine. Giljanovićev odvjetnik Marijo Vuković rekao je da će dokazati da nije počinio djelo opisano u optužnici te je dodao i da tužiteljstvo nije uzelo u obzir snimke na kojima Bekavac prijeti Giljanoviću i njegovoj obitelji.

To je potvrdio i Bekavac kojeg su saslušali.

- Sam sam kriv za ovo što se dogodilo. Nisam zainteresiran za kazneni progon jer ja sam taj koji je doveo sebe i Giljanovića u ovu situaciju, a on mi je puno pomogao. Bio sam ovisan o heroinu, a on me primio kod sebe da se skinem s droge. Bio sam mu zahvalan. Uz njegovu asistenciju skinuo sam se s heroina - izjavio je Bekavac i dodao da je vidio da je život uz novac ljepši i počeo razmišljati da uzme novac od Giljanovića te da je bio uporan i počeo nositi pištolj.

- Znao je da sam opsjednut, kod njega se pojavio strah. U Cloa je bilo neizbježno da stradam. Čovjek nije imao izbora - rekao je Bekavac.

- Ovo nije bio pokušaj ubojstva. Da me htio ubiti, pucao bi mi u prsa, a ne u noge. Instinktivno me pogodio s više metaka jer ja nisam pao. Da sam odmah pao, sve bi završilo. Smatram da sam ja krivac - rekao je u svom iskazu.

- Ja sam Super Mario, trčim i kupim one gljive. Neka sam dobio što sam dobio, sve sam zaslužio - dodao je.