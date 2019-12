Giljin otac: 'To je Bože sačuvaj, sutkinja na njemu radi karijeru'

Giljin otac Zvonko je iznimno uzrujan zbog presude. Tvrdi da se radi o nepravednoj odluci, u kojoj sud nije postupio pravilno. Najavljuje žalbu.

- Nikakve prijetnje prema mom sinu ona nije uzela u obzir. To je Bože sačuvaj. Vidjeli ste kako je on reagirao, nije to u redu. Meni su ove naučnice govorile da će ga pustiti, kad ono dogodi se ovako nešto. Nudila mu je tri godine za nagodbu, a on nije htio pristati kad već ima dokaze prijetnji. Da ga je Ivan htio ubiti, pucao bi u njega i ubio bi ga - govori nam Giljanović senior.

Kako ću se osjećati? Užas. Kakvo je ovo pravosuđe? Ići ćemo na viši sud i žalit ćemo se. Da je dobio godinu dana i dvije godine uvjetno, bilo bi ok. Ali ovo, ovo nije pokušaj ubojstva nego iz nehata jer je bio psihički maltretiran - žesti se otac. Ne zna kako će mu sinu biti u zatvoru.

- Ivan ima visoki tlak, na lijekovima je i bubrezi su mu otišli. Vidjet ćemo što će biti dalje. Tražit ćemo izuzeće ove sutkinje, ona radi karijeru na mom sinu. Da je dobio četiri godine i 10 mjeseci, on bi se mogao dalje braniti sa slobode. A ovako mora ostati u pritvoru. - rekao nam je Zvonko Giljanović.

Podsjećamo, Ivan Giljanović osuđen je na pet godina zbog pokušaja ubojstva Bekavca. Iako je to zakonski minimalna sankcija koju je mogao dobiti pred Županijskim sudom u Splitu, Giljanovića je jako pogodilo ono što je čuo.

- Čovik mi je pritija, šta sam triba napravit?! Silovateljima dajete dvi godine, a mene ste osudili zbog mog imena, prezimena i nadimka! Niste vjerodostojna sutkinja, ovo će vam past, ne pije vodu... - nije se dao zaustaviti Giljanović, počeo je šetkati po velikoj dvorani splitskog suda, praćen pravosudnim policajcima.

Pokušala ga je sutkinja Višnja Strinić urazumiti, nagovoriti da čuje obrazloženje presude, no uzalud je bio taj fini, psihološki pristup. Giljanović je nije čuo, nije niti slušao, vjerojatno mu je odzvanjala odluka po kojoj ostaje u pritvoru, što znači da još neko vrijeme neće vidjeti svoju trogodišnju kćerku...

- Koliko su vam platili za ovu presudu?! Ma šta ću više slušat, idem ća! Ja sam na robiji ka doma, malo je pet, dajte mi 25 godina. Ja sam NAJJAČI! - povikao je Giljanović dok su ga djelatnici pravosudne policije odvodili iz sudnice.