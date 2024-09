'Ginekologa su mogli maknuti iz osječkog KBC-a. No ni državni odvjetnik ni sud nisu to tražili'

U samo 24 sata na adresu Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata stiglo je više od 4000 prijava građana koji traže smjenu liječnika Zlatka Topolovca, nepravomoćno osuđenog za silovanje pacijentice u KBC-u Osijek.

- Nikad se u povijesti udruge ovo nije dogodilo - rekla je za 24sata Jasna Karačić Zanetti, predsjednica spomenute udruge.

Građani iz svih krajeva Hrvatske poslali su mailove u kojima napominju da unatoč nepravomoćnoj presudi za silovanje Županijskog suda u Osijeku, donesenoj 8. 2. 2024., a koju je potpisala predsjednica vijeća, sutkinja Vesna Osmanović, Zlatko Topolovec još radi na osječkoj ginekologiji, što je za 24sata potvrdio i KBC Osijek.

U KBC-u Osijek navode kako Ustav RH svim građanima jamči da je svatko nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.

No nepravomoćno osuđenoga ginekologa iz Osijeka mogli su udaljiti s posla prema Zakonu o kaznenom postupku. U članku 98., Mjere opreza, stavku 2, točki 6) propisana je zabrana obavljanja određene poslovne aktivnosti. Nju je trebalo zatražiti Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, čiji odgovor na upit zašto to nisu učinili te planiraju li to učiniti još čekamo.

HLK: Mjeru opreza može odrediti državni odvjetnik

Hrvatska liječnička komora objavila je da razumije ogorčenost javnosti, no smatra nužnim pojasniti da, kad je protiv nekog liječnika pokrenut kazneni postupak, jedini zakonski način trenutnog suspendiranja tog liječnika je mjera opreza, tj. zabrane obavljanja neke poslovne aktivnosti, pa tako i liječničke djelatnosti.

- Mjera opreza propisana je člankom 98. stavkom 2. točkom 6. Zakona o kaznenom postupku. Tu mjeru opreza prije podizanja optužnice može odrediti državni odvjetnik, a u svakom trenutku nakon podizanja optužnice, a tijekom kaznenog postupka, tu mjeru može odrediti nadležni sud. Takva mjera stupa na snagu odmah i rezultira trenutnom zabranom, tj. prestankom obavljanja liječničke djelatnosti. Kad sud odredi takvu mjeru, HLK odmah nakon spoznaje privremeno suspendira licenciju liječnika sukladno određenoj mjeri opreza, a poslodavac liječnika suspendira s radnog mjesta. Hrvatski sudovi i Državno odvjetništvo u proteklim su godinama u nekoliko kaznenih postupaka vođenih protiv liječnika određivali ovakvu mjeru opreza zabrane obavljanja djelatnosti. Prema saznanjima HLK, takvu mjeru državni odvjetnik niti sud nisu odredili u slučaju osječkoga ginekologa - navode u HLK.

Ta je mjera korištena prije samo nekoliko dana kad je OB Zadar smijenila doktoricu optuženu da je, u suradnji s kolegom, oštetila bolnicu za 25.000 eura odobravajući mu dopust za rad u njezinoj privatnoj poliklinici, čime su se okoristili za više od 55.000 eura.

Inače, HLK navodi kako bez takve sudske mjere opreza nemaju ovlasti niti zakonske mogućnosti oduzeti licenciju bilo kojem liječniku odmah i sad. HLK također nema nikakve ovlasti izravno suspendirati bilo kojeg liječnika s njegovog radnog mjesta jer to spada u ovlasti poslodavca. 