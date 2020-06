Glas Poduzetnika: Sad je jasno, Vladu jednostavno nije briga za 20 tisuća radnih mjesta...

Na prošlotjednom sastanku u Ministarstvu turizma dogovoreno je da sve uključene strane pripreme dokumente s prijedlozima rješavanja problema visokih kamata na leasinge...

<p>Udruženje leasing kuća, Inicijativa PPP te udruge Glas Poduzetnika dogovor su ispoštovali, dok se Vlada oglušila. Sastanak ovaj tjedan nisu sazvali, a povremenim prijevoznicima sada već svaki dan čini razliku u pokušaju egzistencijalnog opstanka, stoji u priopćenju Glasa Poduzetnika koje prenosimo u cijelosti:</p><p>Prošlo je dva i pol mjeseca otkada UGP i Inicijativa povremenog prijevoza putnika ukazuju na nekorektno ponašanje leasing kuća prema svojim klijentima. Tek nakon dva prosvjeda prijevoznika povremenog prijevoza u osam hrvatskih gradova Ministarstva su odlučila napokon prekinuti šutnju i započeti dijalog kako bi se našlo rješenje na zadovoljstvo svih uključenih. Poslije prvog općeg poduzetničkog prosvjeda u Hrvatskoj, razgovori su produbljeni, a na zajedničke sastanke su pozvane i leasing kuće. Inicijativa PPP i UGP predstavili su prijedloge po kojima bi sve tri uključene strane (prijevoznici, leasing kuće i Vlada) raspodijelile teret ove krize. Svi uključeni složili su se kako se problem može riješiti jedino tripartitno.</p><p><strong>Pogledajte video: Hrvoje Bujas: 'Država treba poticati rad!'</strong></p><p>Svoje prijedloge sastavili su prijevoznici, udruženje leasing kuća te HGK i HOK i dostavili ih ministarstvima kako je i dogovoreno, no od Vlade ni glasa. Dogovoreno je kako će se konačni sastanak održati ovaj tjedan na kojem će sve biti finalno dogovoreno. Točnije, Vlada RH naći će modele prema kojima će pomoći leasing kućama kako bi oni mogli izaći u susret 2000 prijevozničkih tvrtki koje su se našle u problemu uslijed krize. Za sastanak je ostao je jedan radni dan, poziva iz Ministarstva turizma i dalje nema pa se pitamo gdje je Vlada?</p><p>- Još uvijek se nadam da to nisu bila prazna obećanja i da ćemo dobiti poziv za sastanak i konačno završiti s agonijom u kojoj su se prijevoznici povremenog prijevoza našli. Još uvijek želim vjerovati da predizborne aktivnosti nisu važnije od mikro i malih poduzetnika koji predstavljaju granu bez koje turizam u RH ne bi mogao funkcionirati. Umjesto rješenja na stolu, trenutačno imamo put u propast bez mogućnosti povratka. Previše vremena je izgubljeno. Zar je moguće da je ovo naš kraj? Nakon dva četvrtka koje nismo proveli prosvjedujući, smatra li se da smo se umorili i odustali, da je požar ugašen? Ne bih se kladio na to. rekao je Marko Slišković iz Inicijative PPP.</p><p>- Zar doista Vlada Republike Hrvatske prepušta 20 000 ljudi na milost i nemilost stranim leasing kućama? Prema propasti ide tisuće obitelji, ali Vlada očito smatra kako trenutačno ima važnijeg posla od toga. Vladajući se bave predizbornim kalkulacijama, dok je njihovim biračima, na čije glasove misle da mogu računati, dovedena u pitanje gola egzistencija, dodao je Tomislav Kovač iz Inicijative PPP.</p><p>HDZ predstavlja svoj program u kojem obećava nova radna mjesta, a nije ih briga ni za ova postojeća. Kojih uskoro više neće ni biti, stoji zaključno u priopćenju.</p>