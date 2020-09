'Glasali smo za Zakon jer želimo da obnova krene što prije, ali vjerujemo da će biti problema'

Izborili smo se da bude poseban Zakon o obnovi i da bude izglasan na izvanrednoj sjednici Sabora što je ranije moguće, umetnuti su i socijalni kriteriji, objašnjavao je Tomašević

<p>Saborski zastupnik iz koalicije Možemo<strong> Tomislav Tomašević</strong> bio je jedan od zastupnika koji su glasali za Zakon o obnovi Zagreba, no ipak, Tomašević smatra kako zakon ima svojih rupa.</p><p>- Zadovoljni smo da je taj Zakon konačno usvojen i glasali smo za taj Zakon - unatoč nekim problemima koje Zakon i dalje ima - jer želimo da obnova krene što prije. Bili bismo još zadovoljniji da smo taj isti Zakon barem u lipnju izglasali, za što je bilo vremena po istoj ovoj proceduri, ali Vlada se tada odlučila ići na izbore, izgubili smo nekoliko mjeseci bitnih za građevinsku sezonu, međutim, imamo što imamo - rekao je za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3884514/oko-provedbe-zakona-o-obnovi-zagreba-bit-ce-dosta-problema-ali-vlada-vise-nema-alibi/" target="_blank"> RTL Danas</a>, a onda se dotakao spornih točaka:</p><p>- Izborili smo se da bude poseban Zakon o obnovi i da bude izglasan na izvanrednoj sjednici Sabora što je ranije moguće, umetnuti su i socijalni kriteriji, financijski okvir 60:20:20 je više-manje onaj koji smo zagovarali još u kampanji, međutim, smatramo i dalje da će oko provedbe biti dosta problema - taj institucionalni okvir, naime, Vlada se odlučila za jedan koji će biti, mislim, sporiji i da će provedba biti manje kvalitetna. Tu i dalje ima nekih nelogičnosti vezano za one kojima su srušene obiteljske kuće u odnosu na one kojima su srušeni stanovi vezano ako imaju još neke nekretnine, kao i zgrade javne namjene gdje imamo privatne vlasnike .... ima tu još niz nelogičnosti.</p><p>Ipak, Tomaševiću je drago što Vlada više nema alibi jer je u Zakonu predviđen rok od 30 dana unutar kojega se mora osnovati Fond i izglasati Pravilnik kojim će se precizirati dokumentacija za obnovu, a onda ima još 30 dana da se predloži program mjera Vladi te da se počne raditi.</p><p>Četvero zastupnika bilo je protiv Zakona, a iz koalicije Možemo tražili su jači nadzor. Želja im je uslišena djelomično, kvartalno će se objavljivati informacije o javnoj nabavi:</p><p>- Mi smo tražili da to bude u realnom vremenu, tražili smo neovisno nadzorno tijelo, no to nije prošlo tako da ćemo itekako pratiti sve aspekte obnove, posebice vezano uz javne nabave, a vjerujemo da će do problema ipak doći i onda smo spremni inicirati i nove izmjene Zakona - rekao je Tomašević za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3884514/oko-provedbe-zakona-o-obnovi-zagreba-bit-ce-dosta-problema-ali-vlada-vise-nema-alibi/" target="_blank"> RTL</a> te poručio da je sad sve na Vladi.</p>