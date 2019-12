‘Glasam od 1937. Glasala sam za kralja, odbornike, poslanike'

Ne mogu reći za koga sam glasala. To se ne govori, ali nisam baš zadovoljna onim što sam čula.

Izjavila na je to Kata Marijić (100) iz Slavonskog Broda, jedna od najstarijih, a možda i najstarija Brođanka koja je dala svoj glas nekome od kandidata i kandidatkinja na ovogodišnjim predsjedničkim izborima.

Rodila je 12 djece, ima 29 praunučadi

- Rodila sam se davne 1919. godine u selu Grk kod Bosanskog Broda. Prvi put sam glasala 1937. godine, tad sam napunila 18 godina. Bilo je to u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS). Ne mogu izbrojiti koliko sam puta dosad izlazila na izbore, a glasala sam za svakoga, od kralja, narodnih poslanika, odbornika... Poslije Drugog svjetskog rata, kad je došla nova vlast, bilo je najjednostavnije jer nije bilo više kandidata, jedan pa ti mu nemoj dati glas. Danas je to drukčije. Ali reći ću vam nešto, svi su oni isti, samo gledaju sebe - kaže Kata dok prebire po svojim godinama, kojih joj je teško sve i pobrojiti.

"Nakon drugog rata bilo je jednostavno. Mogao si glasati samo za jednog kandidata."



POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U studenom, na Svetu Katu, napunila je 100 godina. Razborita je, dobro vidi i dobro čuje, samo je, kaže, malo slabije služe noge. Rodila je Kata 12 djece, sedmero je ostalo živo, nažalost trenutačno ih je samo pet živih i sve su kćeri. Osim toga ima 13 unučadi, 29 praunučadi i četvero šukununučadi.

- Mama je bolje od mene, ne zaboravlja ništa, što za sebe ne bih mogla reći - nasmijala se njena najstarija kći Manda Opačak (77), koju smo zatekli kod bake Kate jer na njoj je bio red da taj dan obiđe majku.

- Njih pet me obilazi, tako su se dogovorile, jer ja neću u dom. Ako to one žele, neka idu - kaže Kata.

Živo se sjeća kako je u mladosti izlazila na izbore u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji.

- Bilo je to u Kraljevini Jugoslaviji, svake druge godine smo nekog birali, onda se kasnije to prorijedilo. Sjećam se, to su bili posebni dani, išlo se ujutro na misu u crkvu, a onda na glasanje. Bio je kola i šargije, to je nama mlađima više odgovaralo - kaže.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Većina godina u životu bile su mi opasne i teške. Malo se jelo i radilo."

Stariji su uvijek nešto gunđali

Dodaje kako su stariji ljudi uvijek nešto gunđali uoči izbora, imali su svoje mišljenje, ali ga nisu kao danas glasno i javno iznosili da ih svi čuju.

- Većina godina u mom životu bile su opasne godine, u kojima se jako puno radilo, slabo jelo, teško živjelo. Ne bih to poželjela svojim potomcima – rekla nam je baka Kata dok je čekala da pogleda večernje vijesti na televiziji.

Tema: Predsjednički izbori