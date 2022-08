Glasno slušao glazbu u parku u Puli preko zvučnika, susjed ga prebio, uzeo zvučnik i pobjegao

Muškarac je teško ozlijeđen u Puli nakon što ga je fizički napao susjed kojem je smetala glazba. Naime, kako je izvijestila PU istarska, muškarac (38) je u parku u nedjelju oko 21.20 slušao glazbu preko prijenosnog zvučnika.

To je zasmetalo jednom od susjeda koji ga je par puta upozorio da stiša glazbu. No, nakon što 38-godišnjak to nije napravio, iz zgrade je izašao muškarac koji ga je fizički napao i uzeo zvučnik te otišao.

Hitna je muškarca prevezla u pulsku bolnicu gdje su mu utvrđene teške ozljede, a policija i dalje tragaju za muškarcem koji ga je napao.

