Glasovac izbacili s popisa na izborima u njezinom ogranku

Prvo te izbace s popisa. Bez osnove. Kada to dospije u javnost, lažu da je problem s članarinom. Petljaju, muljaju o plaćanju, neplaćanju, grešci sustava, nekakvom knjiženju. Iako znaju da je to notorna laž i postoje dokazi o knjiženju koji ih demantiraju. Onda mimo svih regula naprave novi popis koji pokazuje da nisam jedina koju su izbacili mimo pravila, a druge ubacili mimo tih istih pravila. I sada ćemo se praviti da se ništa nije dogodilo. E nećemo. Izborni proces u Zadarskoj županiji je ozbiljno kontaminiran neuspjelim pokušajem krivotvorenja popisa birača. Neuspio je samo zato što se saznalo i što je izašao u javnost. Ostaje pitanje tko je to napravio, za čiji račun i hoće li itko iz stranačkog vrha reagirati. Ili će dati blagoslov ovakvim rabotama. Samo mi nemojte reći da ovakvim javnim govorenjem nanosim štetu stranci i da se trebamo baviti problemima u državi, a ne problemima među sobom. E pa vidite, jedno je itekako povezano s drugim. Onako kako vodimo sebe danas, sutra bismo vodili državu. Ono što toleriramo danas unutar sebe kada smo u oporbi tolerirali bismo sutra kada dođemo na vlast. Zato smatram da je bitno da u SDP-u vlada odgovornost, statutarnost, red, rad i disciplina te da se poštuju pravila, objavila je na Facebooku Sabina Glasovac.

Prema pisanju Jutarnjeg lista jednoj od istaknutijih SDP-ovih saborskih zastupnica onemogućeno je glasanje na unutarstranačkim izborima. Osim Glasovac, s liste birača izbrisan je i asistent europarlamentarke Biljane Borzan.