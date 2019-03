Glasovac: 'Ne zazivam nasilje, ali dođe mi da nekoga objesim'

Ne mogu tvrditi da je bilo propusta u sustavu socijalne skrbi, to će pokazati inspekcijski nalaz. Činjenica jest da se postavlja opravdano pitanje, ako je ova obitelj bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, što su djeca radila u takvom nesigurnom okruženju, u obitelji koja je očito zbog nekih stvari bila prijavljivana centru, rekla je Sabina Glasovac (SDP) komentirajući slučaj oca u pagu koji je sa šest metara visine bacio svoje četvero djece.

Na pitanje treba li i ministrica Nada Murganić dati ostavku pokaže li se da je bilo propusta, Glasovac navodi da je prvo potrebno vidjeti inspekcijski nalaz. Za SDP-ovce Murganić je odavno treba dati ostavku zbog drugih stvari za koje je direktno bila odgovorna, poput pojedinih zakonskih prijedloga, pomoći Europske unije koja nije završila u siromašnim obiteljima, pa i nedavnog slučaja oca zlostavljača koji je ponovno zlostavljao svoju djecu.

- Posljednji slučaj je zgrozio cijelu Hrvatsku. To je nešto što ne možete shvatiti što je u toj glavi da se nešto tako dogodi. Ono što nas kao državu treba interesirati je da svakom djetetu i čovjeku osiguramo siguran život. Jesmo li to kao država napravili u ovom slučaju, to ćemo vidjeti. Meni je vrlo teško sada bilo koga linčovati - rekla je.

U ovom slučaju, napominje, sada se može samo nekog kazniti, no važno je da se vidi ima li drugih slučajeva gdje isto tako djeca plaču ili su zlostavljana.

O tragediji na Pagu nedostaje dosta informacija.

- Inspekcijski nadzor će pokazati je li tu bilo nasilja, zašto je ta obitelj uopće bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Vrlo je teško govoriti u situaciji kada su neke karte zatvorene, ali kad se dogodi ovakva stvar dođe vam da nekoga objesite. Nemojte me krivo shvatiti, ne promoviram nasilje, ali ovo su neke stvari koje su izrazito bolne i nadam se da će djeca preživjeti. Psihičke rane koje su zadobili će ih pratiti cijeli život. Tko će toj djeci vratiti to - poručila je Glasovac.

Postavilo se i pitanje trebali li "protresti" Centre za socijalnu skrb.

- Posljednjih nekoliko mjeseci dojam je da smo država crne kronike i u dobrom djelu se radi o nasilju i nasilju u obitelji. Svi govorimo kako su zdravstvo i pravosuđe rak rana, međutim usudila bih se reći da je sustav socijalne skrbi nešto što je najkompleksnije i što treba dobranu reorganizaciju. To je težak problem, ali nije neriješiv - zaključila je Glasovac.

Irena Petrijevčanin Vuksanović (HDZ) nakon tragedije na Pagu poručuje kako je inspekcijski nadzor koji je najavljen za zadarski Centar za socijalnu skrb potrebno provesti po svim centrima.

- Neopisivo. Toliko sam tužna da mi ponestaje riječi. Nesreća te dječice je da su rođeni od oca i majke koji, čini mi se, nemaju zdravu roditeljsku ljubav i skrb prema vlastitoj djeci. Trebalo bi preispitati njihovo pravo na roditeljsku skrb i oduzet im to pravo te toj djeci barem dati šansu za budući život, a pritom se ne smije dopustiti razdvajanje dječice jer bi ih to dodatno traumatiziralo - kazala je HDZ-ova zastupnica.