Glavaš je Šeksu prijetio smrću? Sve istražuju DORH i policija

Premijerov savjetnik Vladimir Šeks koji se povukao iz aktivne politike navodno prima prijetnje od strane Branimira Glavaša, a cijelim slučajem se bavi policija i Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Glavaša i dalje smatra da je Šeks nalogodavac kaznenog postupka koji se protiv njega vodi već dva desetljeća zbog ratnih zločina nad osječkim civilima srpske nacionalnosti 1991. godine.

Glavaš već godinama javno pokazuje animozitet prema Šeksu, između ostalog tako što ga na društvenim mrežama naziva udbašem te proziva kako mu je upravo on namjestio suđenje.

- Nećete mi vjerovati što mi se sada dogodilo? U 18,29h zvoni mi telefon, a na njemu piše Šeks. Javim se, a ono Šeksov glas i kaže: Gordana ti si? A ja odgovorim: Hebala te Gordana! Jel hoćeš zapisnik sa sudske rasprave? Sova se u pravom trenutku pred kraj sudskog postupka konačno razotkrila - stoji u Facebook objavi Branimira Glavaša.

Kontaktirali smo Vladimira Šeksa da nam komentira situaciju.

- Nemam komentara - kratko nam je poručio.

Branimir Glavaš tvrdi kako su prijetnje 'glupost'.

To je glupost, nikome ja nisam prijetio, Šeks je stjeran u kut i to je njegova artiljerija prije presude. Neće mu pomoći to što stalno zove Gordanu Getoš da mu dostavlja informacije. Čak se i zabunio pa mene nazvao umjesto nje. Pogledajte moju objavu na fb - osvrnuo se na njegovu objavu.

Policija i tužitelji trebaju utvrditi istinitost, ali i ozbiljnosti prijetnji.