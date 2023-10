Glavaš nakon presude za ratni zločin: 'Dana zatvora više neću vidjeti. Nabijem na k**** sud!'

ZAGREB - Županijski sud u Zagrebu presudio je da je Branimir Glavaš kriv za ratne zločine iz 1991. godine. Dobio je kaznu od sedam godina zatvora koju ne mora odmah odslužiti jer je dio kazne zatvora služio već u BiH. Na izlazu iz zgrade suda u Zagrebu vrijeđao je sud i vikao. “Kad je počinjao taj proces, od zagrebačkih odvjetnika koji poznaju suca su mi rekli da je to jedna **** koja nema petlje, sluga režima. Intimno sam očekivao da ću imati pravedan proces, ispitano je 20 vrlo bitnih svjedoka, iščitano je 20-30 vrlo bitnih svjedoka koji u prvom postupku nisu provedeni, provedeno je niz materijalnih dokumentacija, a on sad prepisuje Horvatovićevu presudu”, komentirao je Glavaš pa se osvrnuo na ono što bi sad moglo uslijediti: “Ma ništa, nabijem ga na k***, njega i ovaj sud. Idemo mi dalje, ratovat ćemo mi, žalit ćemo se. Boli me džon ako odredi istražni sud.” U zatvor, kaže, više neće. “Više dana zatvora neću vidjeti, to je farsa za javnost, za međunarodnu zajednicu. To je politički montiran proces. Ovaj slugan (sudac, op.a.) će sutra postati predsjednik Županijskog suda ili prijeći na Visoki kazneni sud. Kad me Horvatović osudio, sedam dana nakon postao je predsjednik Visokog kaznenog suda”, izjavio je, a na pitanje hoće li ponovno u Bosnu i Hercegovinu, kratko je odgovorio: “Putovat ću kao slobodan građanin.”