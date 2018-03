Glavaš nakon sastanka tvrdi: Koalicija je čvrsta kao beton

Predstavnici stranaka vladajuće većine izjavili su u ponedjeljak nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem u Vladi, da su razgovarali o raznim aktualnim pitanjima te im je Vladin povjerenik za Agrokor Fabris Peruško predstavio stanje u Agrokoru, a na novinarske upite istaknuli su kako nije bilo riječi o inicijativi oporbe za opozivom potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić.

Sastanak u Vladi je bio redovit i trajao je više od četiri sata, a čelnik HNS-a Ivan Vrdoljak kazao je da se razgovaralo o mnogim aktualnim temama, od rasta BDP-a i programa za poticanje gospodarstva i investicija kojeg priprema potpredsjednica Vlade Martina Dalić, do problema blokiranih i ovršnog zakona.

Dodao je da o inicijative oporbe za opozivom Dalić nije bilo riječi .

"Više smo se bavili hrvatskim građanima nego inicijativama opozicije", istaknuo je u izjavi Vrdoljak.

Na sastanku u Vladi bio je i vladin povjerenik za Agrokor Peruško koji je prezentirao stanje u Agrokoru, namjere i termine plana postizanja nagodbe, dodao je.

I čelnik HDSSB-a Branimir Glavaš izjavio je nakon sastanka kako je bilo riječ o raznim temama nakon čega su izvješeni o stanju u Agrokoru, te je dogovoren daljnji rad parlamentarne većine.

"Zaključak je da je koalicija čvrsta kao beton", istaknuo je Glavaš.

Čelnik HSLS-a Darinko Kosor rekao je novinarima kako je glavna tema bilo donošenje hitnih mjera za rješavanje pitanja blokiranih, a prijedloge će za dva tjedna predstaviti Ministarstvo pravosuđa RH.

"Svi smo bili jedinstveni oko te teme i iznosili svoje prijedloge i u iduća dva tjedna ćemo doći do prijedloga i njega će iznijeti Ministarstvo pravosuđa", rekao je Kosor, izvijestivši da je razgovor o toj temi trajao dva sata.

O pitanju Agrokora, dodao je, razgovaralo se sat i pol, a Kosor kaže da se imenovanjem novog izvanrednog povjerenika Peruška riješio jedan teret.

"Očekujemo da će do 10. travnja doći do nacrta nagodbe, a rok za potpisivanje je do 10. srpnja , kao što je to bilo rečeno i na saborskom Odboru za gospodarstvo", naglasio je.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac potvrdio je da je bilo govora o Agrokoru, no ne i o opozivu Martine Dalić.

Na upit hoće li SDSS podržati Dalić u Saboru Pupovac je kazao da će vidjeti kako će izgledati rasprava i s kojom argumentacijom će izlaziti klubovi.

"Nakon prikaza stanja što je učinjeno i što će se učiniti, slika je nešto potpunija i saznanja su potpuniji, a kada je posrijedi politički aspekt priče SDSS još uvijek osluškuje sve aspekte", izjavio je Pupovac.

Dodao je kako na sastanku nije bilo riječ o zaključcima Povjerenstva za suočavanje s prošlošću. Dodao je da će se o tome razgovarati idućih dana, a svakako prije komemoracije u Jasenovcu kako se ne bi ponovila situacija od prije godine kada su bile odvojene komemoracije.

"Očekujemo da se usuglasimo oko toga da sve ono što smeta predstavnike naroda žrtava o tome razgovora", kazao je.

Predstavnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin također je komentirao zaključke Povjerenstva za suočavanje s prošlošću, istaknuvši da je njegov stav da je pozdrav "Za dom spremni" fašistički i ustaški pozdrav i da ne bi trebao biti upotrebljavan ali da bi prije suda htio biti informiran.

Što se tiče Agrokora izrazio je zadovoljstvo povjerenikom Peruška za kojeg vjeruje da će pomoći u rješavanju situacije. Kada je riječ o opozivu Dalić kazao je da je to slučaj u kojem su mediji i oporba donijeli sud a da još ne zna sadržaj na temelju kojeg je taj sud donesen.

"Slušat ćemo, vidjet ću i na kraju ću donijeti odluku", rekao je Pupovac.

Na novinarski zaključak i opasku 'nije li dokazan sukob interesa bivšeg povjerenika Ante Ramljaka pa potom, po zapovjednoj odgovornosti, i ministrice Dalić' , Radin je odgovorio da, ako se ide po zapovjednoj odgovornosti, onda je trebalo tražiti povjerenje Vladi .

"A ne da se bježi od toga, jer se oporba toga plaši ne bi li došlo do novih izbora na kojima bi imali porazne rezultate. Zašto ne traže povjerenje Vlade ?", upitao je Radin.

Jedini kritičan nakon sastanka bio je Radimir Čačić, čelnik Reformista, koji je ustvrdio da u 'Vladi imamo potpredsjednika Vlade i ministricu koji sve čine kako bi napravili štetu gradu i županiji iz kojih dolaze', aludirajući na potpredsjednika Vlade Predraga Štromara i ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak. "To ima svoje granice i sud će o tome na kraju svoje reći, ali premijer koji nije u stanju riješiti takvu direktnu političku opstrukciju mora biti svjestan da na to moramo reagirati", dodao je je Čačić.

Inicijativu oporbe za opozivom potpredsjednice Vlade i ministrice Dalić ocijenio je, pak, neozbiljnom i neodgovornom u trenutku kada se proces (u Agrokoru) završava.