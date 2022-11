Glavašević o rodnom gradu: 'Moj Vukovar je onaj prije rata, i mog Vukovara više nema...'

Saborski zastupnik i sin vukovarskog heroja Siniše Glavaševića, Bojan Glavašević objavio je na svom Facebook profilu objavu o svom rodnom gradu Vukovaru.

Uoči obilježavanja današnjega dana, pada Vukovara, oglasio se i sin velikog vukovarskog heroja. Na obljetnicu je podijelio svoje misli o gradu iz kojeg potječe.

- Kad me netko pita odakle sam, kažem da sam iz Vukovara. Moj Vukovar je onaj prije rata, i mog Vukovara više nema. On danas živi samo u uspomenama i srcima nas koji ga se sjećamo kao najsretnijeg mjesta na svijetu. Mi se u naš Vukovar, na žalost, ne možemo vratiti i zato smo, na neki način, zauvijek prognanici. Rodni grad ništa ne može zamijeniti, on je jedan jedini.

S vjerom i s nadom gledam u Vukovar koji danas stoji na obalama Dunava, i želim mu da izraste u najsretnije mjesto na svijetu za neke nove generacije dobrih ljudi, neokrznutih ratom i razaranjima, čija djeca će u tom gradu imati djetinjstva barem jednako sretna koliko je bilo moje, ali mnogo, mnogo dulja. Kad me netko pita odakle sam, kažem da sam iz Vukovara. Ponosno. - objavio je na svom Facebook profilu.

