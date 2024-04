Glavni tajnik DP-a: 'Mi smo jači nego prije četiri godine. Nije nam ovo sve palo s neba...'

Nema pritiska, poručio je glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro u razgovoru za N1. U razgovoru je otkrio kako napreduju pregovori i dogovori oko formiranja vlasti i s kim će se sve sastati Domovinski pokret.

Na početku se osvrnuo na tezu kako DP želi ministarstvo financija.

- Mi ni s kim nismo razgovarali na temu ministarstava, pozicija. Bilo je puno novinara, drugačije je unutra, nego na portalima. Vjerojatno, sigurno, to što je izgovorio, nije bilo nikakvog govora ni s kim ni o predsjedniku Vlade ni ministarstvima, ništa - rekao je.

Što se tiče pregovora, u utorak u 14 sati razgovori su s SDP-om. U 16 se sastaju s Mostom.

- Nije bitno gdje, novinari stalno pitaju gdje, pustite malo i nas da imamo mira - poručio je Dabro.

Inzistirate na tome da se vlast formira bez SDSS-a?

- To je naša ključna odrednica, o tome je više bez veze razgovarati. Srpska nacionalna manjina, i to je predsjednik danas jako dobro komunicirao, ljudi iz te manjine su bili na našim listama. Mi nemamo problem s nacionalnim manjinama, posebno ne sa srpskom. SDSS, financiranje Novosti i to što Vlada izdvaja sredstva za srpski svet – DP je protiv toga i bit ćemo protiv toga po cijenu novih izbora ili toga da budemo oporba. Od toga se ne odstupa - jasan je.

O predlaganju nove Vlade, Dabro kaže, govorit će večeras kad obave razgovore i sa SDP-om i Mostom i dijelom HDZ-a.

Karolina Vidović Krišto kaže da je sve već dogovoreno prije izbora.

- Tko se mogao dogovoriti. Svi su pa i ona govorili da DP neće osvojiti ništa, da će ona dobiti 76 zastupnika. Nije tu bilo nikakvog dogovora, DP je izašao jači nego prije četiri godine kad su svi ti zastupnici koji nisu bili članovi DP-a ušli na listi DP-a. Kako se tada nisu dogovorili? Nije to palo s neba i nije se moglo ništa dogovarati. Kad je DP doživio svoju katarzu, Penava, Radić, ja i ljudi koji su bili blizu, znaju kako je bilo… Mi se bavimo politikom, dobili smo povjerenje građana da vodimo brigu o hrvatskoj državi - poručio je.