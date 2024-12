Glavni tužitelj BiH: Uhićeni je ministar pod istragom od 2019., prikupili smo sve dokaze!

Kajganić je na konferenciji za novinstvo u Sarajevu potvrdio kako su Nešić, poduzetnik Mladen Lučić i još pet osoba povezanih s javnom tvrtkom "Putevi RS" koji su uhićeni u četvrtak, nakon kaznene obrade u policiji tijekom dana predani tužiteljstvu a za neke od njih će svakako biti zatražena mjera pritvora.

Prema do sada dostupnim informacijama Nešić je kao bivši direktor "Puteva RS" u suradnji s ostalim osumnjičenicima omogućio izvlačenje novca iz tog javnog poduzeća sklapanjem niza štetnih ugovora.

Kajganić je u petak pojasnio kako je istraga otvorena još 2019. godine zbog sumnje na pranje novca za što je po zakonu i ovlašteno državno tužiteljstvo.

"Prikupili smo dokaze koji su potvrdili osnovanu sumnju u odnosu na uhićene osobe", kazao je glavni tužitelj ističući kako je pričinjena višemilijunska šteta za "Puteve RS" a istraga je tek "na pola puta" pa je o konačnom iznosu sada teško govoriti.

Ustvrdio je i kako je ova istraga dokaz da su kaznena djela visoke korupcije sada prioritet Tužiteljstva BiH, posebice stoga jer je ta pojava iznimno raširena u cijeloj zemlji.

U ovoj su godini, kako je podsjetio, već donesene pravomoćne osuđujuće presude i izrečene kazne zatvora bivšem premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i bivšem ministru obrane Selmi Cikotiću a suđenje bivšem ministru u Vijeću ministara BiH Milošu Lučiću je u tijeku.

"To su rezultati koje nitko ne može ignorirati", izjavio je Kajganić ali je upozorio i na to kako sigurnosne provjere koje prethode imenovanju dužnosnika moraju doživjeti temeljite promjene i od formalnih postati suštinske jer je to jedini način da se ovakvi slučajevi ne ponove.

Sada je situacija u BiH takva da ako netko nije optužen ili osuđen može biti imenovan na bilo koju dužnost čak i kada su takve osobe pod istragama.

Tako je moguće da i osobe bliske kriminalnim skupinama nakon što ih se postavi na osjetljive pozicije "zagade cijeli sustav", pojasnio je glavni tužitelj.

Potvrdio je i kako su do sada otkrivene veze najmanje 20 osoba iz sigurnosnih službi s organiziranim kriminalnim skupinama nakon dešifriranja Sky i Anom aplikacija koje su u proteklim godinama za uzajamnu komunikaciju koristili kriminalci diljem regije. Ne bude li temeljite promjene sigurnosnih provjera neće se moći ni učinkovito boriti protiv kriminala, upozorio je Kajganić.

Odlučno je odbacio i sve prigovore političara iz Republike Srpske zbog uhićenja Nešića. Svi oni tvrdili su kako je riječ o politički motiviranom procesu a čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik je poručio kako su istrage dio orkestriranih pritisaka na RS.

"Na izjave političara se ne obaziremo", izjavio je glavni tužitelj.