Prvi slavuj DP-a: Pogledajte kako Dabro pjeva 'Pukni puško'

Velika predizborna fešta Domovinskog pokreta u Otoku, koja je održana protekle subote navečer, nije prošla nezapaženo. Preko 400 ljudi došlo je u centar sela veseliti se uz tamburaše i piće u pola cijene. Među njima je, dakako, bio i bivši ministar, aktualni saborski zastupnik Josip Dabro koji je na feštu pristigao sa stranačkim kolegama.

Svi u Otoku znaju da je Dabro veseljak, da mu nisu strane ni harmonika ni tambura, da će uvijek rado zapjevati ako se domogne mikrofona, ali i da nema problem s hajkom koja se protiv njega vodila mjesecima vezano za snimke na kojima puca iz pištolja i automatske puške.. Zato nikoga nije iznenadilo kada je gostujući bend na Otočkoj fešti krenuo svirati poznatu Thompsonovu pjesmu 'Pukni puško', a Dabro se u tren našao na bini s mikrofonom u ruci. S guštom je otpjevao poznati refren 'pukni puško, poludit ću, nema drage, ostarit ću, pukni puško, nek me nema..' a onda dodao 'evo Dabre, spav'o je k'o beba', aludirajući na svoje noći provedene u zatvoru za kojega su ga novinari pitali 'kako ste spavali u zatvoru'.

Dabro je, prisjetimo se, u siječnju ove godine podnio ostavku na mjesto ministra poljoprivrede nakon što su u javnost procurile snimke na kojima se vidi kako on puca iz pištolja kroz otvoreni prozor krečućeg automobila pjevajući bosansku sevdalinku, a nakon toga je objavljena i snimka na kojoj puca iz automatske puške. Navodno se radi o snimkama iz 2020. godine.

Nastala je prava hajka protiv Dabre u čiju je obranu stao Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, koji je na tiskovnoj rekao da se stranka ne odriče Josipa Dabre jer, tko god zna Dabru, zna da se radi o čovjeku kojemu je 'bećarenje' u krvi i dio folklora u kojemu je odrastao te da njegov čin jeste moralno upitan, ali nije dovoljno dobar razlog da ga se politički degradira.

Dabro je narednih tjedana postao najpopularniji internetski meme jer su ga pretvorili i u kauboja s pištoljima i u filmske akcijske likove s puškom. No, sve to njega nije odveć sekiralo. Čak štoviše, i on je sam prijateljima slao meme fore koje su mu bile zanimljive.

Istovremeno je protiv njega pokrenuta i istraga vezana za pucanje iz oružja obzirom da bi se tu moglo raditi o kaznenim djelima ugrožavanja sigurnosti, nelegalnog posjedovanja oružja, pucanja na javnom mjestu i drugih djela. Sam Dabro je nekoliko puta privođen, saslušavan, čak mu je određen i zatvorski pritvor, a saslušavani su i brojni njegovi prijatelji, te članovi obitelji.