Glavni vatrogasni zapovjednik: Požari su nas ove godine isrpili, nisam uopće odlazio s terena

Teško je reći gdje je bilo najgore, bilo je napetih požara i na području Zadarske i Šibensko-kninske županije, i Splitsko-dalmatinske, a i u Dubrovačko-neretvanskoj smo imali požar koji je mogao eskalirati. Brzom intervencijom veliki dio se stavio pod kontrolu, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nakon prestanka rada Operativno-vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama i kraja glavne protupožarne sezone.

Prema podacima centra 193, od 1. lipnja do 10. rujna zabilježeno je 2.420 požara na otvorenom što je 40 posto više u odnosu na 2023. Samo požara raslinja je zabilježeno 1.596, odnosno 60 posto više, dok je izgorjelo 14.689 hektara površine. To je povećanje od čak 534 posto u odnosu na 2023. Povećan je i ukupan broj požara za 24 posto, a u ljeti ih je zabilježeno 3.627.

- Imali smo veliki broj sušnih dana preko 30 stupnjeva, što je sigurno stvaralo povoljne uvijete. Sezonu ocjenjujem intenzivnom i teškom. Neću reći najtežom, jer bilo je sezona koje su bile teže, kao 2012. i 2017. U sezoni smo imali jake vjetrove, razvučene snage, uključivali smo svježe iz unutrašnjosti, bilo je dosta iscrpljujuće i za tehniku, opremu i za same vatrogasce - rekao nam je Tucaković. Zahvalio je svima, a posebno pilotima i tehničarima naših kanadera, koje je nazvao najboljim letačima na svijetu.

- Kamo god su došli, uvijek su dobili velike pohvale. Republika Hrvatska, ministar Božinović je potpisao ugovor o nabavci dva nova kanadera i oni će sukladno procesu bit isporučeni. Dokle god bude dijelova za kanadere, oni će biti u upotrebi. To je u nadležnosti MORH-a - rekao nam je Tucaković.

Istaknuo je i kako je njegov posao biti na svakom većem požaru.

- Navikao sam se na to, morate biti na terenu, morate biti s ljudima, najlakše je biti u uredu i biti general bez bitke. Najteže je obitelji, supruzi, djeci, unuku, kad me vide samo na televizoru. To je stresan posao, ako ga mislite napravit kako treba, onda morate biti na terenu - istaknuo je i dodao kako su im puno pomagali lokalci.

Kao i svaku profesiju, tako je i vatrogastvo pogodila nestašica s ljudima. Nade ipak ima.

- Vi ste prvi kojem ću reći, čak 320 djece se prijavilo u Državnu vatrogasnu školu. To nismo nikad doživjeli. Omogućit ćemo svima da se upišu - rekao nam je.