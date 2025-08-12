Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković: Više od 25 požara u jednom danu, brzo se šire...

Mogu reći da su u ovome trenutku sva požarišta pod kontrolom vatrogasaca. To uključuje i požare koji su se danas pojavili, posebno na području Krila Jesenice. Tamo će tijekom cijele noći ostati vatrogasci sa svom opremom i tehnikom. Požar u Rupotinama brzo je stavljen pod kontrolu, a i onaj kod Korušca, gdje su djelovala dva kanadera i jedan Air Tractor, također je sada pod nadzorom. Danas smo imali više od 25 požara koji su ugašeni, rekao je za HRT glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Vjetar otežava situaciju

- Vidjeli smo to kod posljednjeg požara kod Krila Jesenice koji se brzo proširio noću, ali su vatrogasci do jutra učinili ogroman posao. Bura, jugo ili maestral, kad su jaki, svaki vjetar je opasan. U vrlo kratkom vremenu vatra se može razviti na veliku površinu - rekao je.

Kao uzrok požara ove godine ističe nepažnju!

- Nažalost, požar se dogodi - bez obzira na uzrok - i vatrogasne snage moraju odmah reagirati. Ove godine vidimo dosta požara iz nehaja: pucanja žica, kvarova na električnim stupovima, munja... Različiti su uzroci, ali najvažnije je da vatrogasci brzo djeluju - kaže.

Tehnologija igra ključnu ulogu u ranom otkrivanju i sprječavanju požara, a sustav praćenja danas je napredniji nego ikad, ističe Tucaković.

- U Hrvatskoj imamo 227 kamera koje su postavljene i nadziru područje iz operativnih centara diljem zemlje - u županijama, državnom centru u Divuljama. Uz to, svakodnevno šaljemo izviđačke zrakoplove, koristimo dronove, orbiter... Sve to omogućuje rano otkrivanje požara, što je ključno za brzo gašenje. U tom preventivnom segmentu surađujemo s Hrvatskim šumama, Odašiljačima i vezama, lokalnom samoupravom i drugim ustanovama - objasnio je Tucaković.