Gledajte '240 sekundi' 24sata: 19. femicid u 2025. godini...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: SOS Dječja sela traže mame i tate. Bitna je ljubav i empatija Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: SOS Dječja sela u potrazi su za novom generacijom zaposlenika - SOS mamama, tatama ili parovima. Ono što ih treba voditi u budućem poslu su ljubav, strpljenje, empatija i poštovanje prema djeci. U požaru koji je u petak navečer izbio u tvrtki CIAK u Zaboku gdje su hale i pogon za recikliranje akumulatora. Na sreću nitko nije stradao. Odnosi predsjednika države Milanovića i premijera Plenkovića ponovno su se zaoštrili. Borbeni avion MiG-21 u ponedjeljak stiže Mejaško Selo u općini Barilović, gdje će biti dio spomen obilježja pilotu Zlatku Mejaškom...

