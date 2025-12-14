Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 19. femicid u 2025. godini...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Na proslavi rođendana u susjedovoj kući, nešto iza ponoći u Bedekovčini, 43-godišnji muškarac pred očima svih pucao je u 39-godišnju suprugu i ubio je.. Ne postoji ugroza za javno zdravlje niti rizik za prijenos gube, tvrde iz HZJZ-a nakon što je u zemlji zabilježen uvezeni slučaj lepre, stranog radnika uz Nepala. Nekad jedan od najmoćnijih HDZ-ovaca Milijan Brkić, upravo je završio velebnu vilu s grijanim bazenom podno Velebita...

ZADOVOLJNI POBJEDOM

VIDEO 'Daaaj mi samo pobjede' orilo se Koprivnicom. Ovako su Boysi ispratili Dinamove igrače

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Kad je Mitrović zabio u drugoj minuti za 1-0 protiv Dinama, pribojavali su se navijači da bi to mogla biti još jedna stresna utakmica. Ipak, "modri" su sjajnom izvedbom razbili "farmaceute" i vratili se na vrh HNL-a, a pjesmom su Boysi ispratili igrače put svlačionice

GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Slaven u drugoj minuti šokirao Dinamo pa primio pet. Pogledajte golove iz Koprivnice

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Nije moglo bolje početi za domaćina koji je poveo u drugoj minuti golom Mitrovića. Ipak, uslijedila je kanonada "modrih" koji golovima Zajca (2), Belje (2) i Bennacera preokreću na 1-5, a konačan rezultat postavlja Lepinjica. Dinamo je opet na vrhu HNL-a, a Slaven je treći

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača 14. dan: Neizostavne šubarice

Baka Ana vam danas priprema šubarice - mekani biskvit punjen bijelom kremom s posipom od kokosa i čokoladnom glazurom. Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

SAŽETAK LOKOMOTIVA - HAJDUK

VIDEO Rebićeva ruka, dva gola i lakat protiv Lokomotive. Hajduk je prvi, evo sažetka s Maksimira

LOKOMOTIVA - HAJDUK 1-3 Splićani su preuzeli vrh ljestvice! Iako je Stojaković doveo domaćina u vodstvo u 12. minuti, Rebić (dva gola) i Šego odveli su Hajduk do pobjede. Puno se priča o situacijama iz 19. minute (ruka Rebića) i 54. (eventualni prekršaj Rebića u začetku akcije za gol)

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: SOS Dječja sela traže mame i tate. Bitna je ljubav i empatija

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: SOS Dječja sela u potrazi su za novom generacijom zaposlenika - SOS mamama, tatama ili parovima. Ono što ih treba voditi u budućem poslu su  ljubav, strpljenje, empatija i poštovanje prema djeci. U požaru koji je u petak navečer izbio u tvrtki CIAK u Zaboku gdje su hale i pogon za recikliranje akumulatora. Na sreću nitko nije stradao. Odnosi predsjednika države Milanovića i premijera Plenkovića ponovno su se zaoštrili. Borbeni avion MiG-21 u ponedjeljak stiže Mejaško Selo u općini Barilović, gdje će biti dio spomen obilježja pilotu Zlatku Mejaškom...

